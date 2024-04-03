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Негода не вщухає: на Волині збільшилась кількість знеструмлень
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Негода не вщухає: на Волині збільшилась кількість знеструмлень

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Через пориви вітру на Волині збільшилась кількість людей, які залишились без світла. Станом на 15:00 3 квітня без електропостачання — 2165 споживачів. Зранку енергетики повідомляли, що без світла були 1528 споживачів.

Знеструмленими наразі залишаються три повітряні лінії 10 кВ, 36 трансформаторних підстанцій, три населені пункти повністю та три — частково, повідомили у "Волиньобленерго".

До ліквідації наслідків негоди додатково залучили ще три аварійно-відновлювальні бригади та техніку. Найбільше знеструмлень у зоні обслуговування Любомльського відділення, Ківерцівської та Луцької філії.

Загалом 3 квітня було відновлено 28 ліній 10 кВ і 63 лінії 0,4 кВ. Орієнтовний час відновлення електропостачання по знеструмленнях, що зафіксовані станом на 15:00 – до 18:00.

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