Дев'ятирічний Марк Вороной з Дніпра виграв на всеукраїнських змаганнях з настільного тенісу.

Про це мовиться у Telegram-каналі відділення Національного олімпійського комітету України на Дніпропетровщині.

На змаганнях Марк виграв особистий розряд, парний чоловічий та змішаний. Також спортсмен став абсолютним чемпіоном Дніпра серед спортсменів 2000 року народження.

Всеукраїнські змагання найсильніших мінікадетів 2011 року народження та молодших проходили з 28 по 31 березня у селі Андріївка на Львівщині. На 10 зустрічей хлопчик отримав лише одну поразку.

Крім того, на початку березня Марк став срібним призером командного чемпіонату України з настільного тенісу серед мінікадетів 2011 року народження і молодших. В особистому заліку спортсмен виборов дві "бронзи" у парному чоловічому і змішаному розрядах.

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