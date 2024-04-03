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Російські армійці обстріляли сумський завод
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Російські армійці обстріляли сумський завод

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Російські війська поцілили у "Керамейю" — сумське підприємство, що виробляє цеглу, бруківку та іншу продукцію для відбудови. Там розтрощений склад, побита техніка та знищена продукція. Директор компанії Іван Телющенко попередньо оцінив збитки у 15 мільйонів гривень. Який вигляд має завод після російської атаки — у матеріалі Суспільного.

Російські армійці обстріляли сумський завод
Обстріл підприємства ТОВ "Керамейя". Суспільне Суми

Розташований завод на околицях Сум. Сюди ввечері 2 квітня влучив російський боєприпас. Заступниця гендиректора Тамара Рябущенко показує, в якому стані приміщення.

"Дякувати Богові, що там не було займистих речовин, тобто не виникла пожежа, але ви бачите чорне на плиті самій? Тобто, здетонувало" — говорить заступниця гендиректора.

Російські армійці обстріляли сумський завод
Тамара Рябущенко на підприємстві, куди влучив російський снаряд. Фото: Суспільне Суми

Площа складу – 500 квадратних метрів, всередині, під завалами, та поруч – керамічні блоки. Ці матеріали мали піти на відбудову зруйнованих російськими військовими помешкань, говорить Тамара Рябущенко, замість цього – їх потрощило уламками російського боєприпасу.

Російські армійці обстріляли сумський завод
Обстріл підприємства ТОВ "Керамейя" . Суспільне Суми

Про влучання повідомили близько 22-ї години, вночі та зранку прибирали великі частини уламків.У сусідньому приміщенні – посічена уламками виробнича техніка. А також автобус – ним розвозили працівників підприємства. Автівку придбали нещодавно, говорить жінка – тепер її доведеться ремонтувати. Попередня оцінка суми збитків від російської атаки – 15 мільйонів гривень, говорить генеральний директор підприємства Іван Телющенко.

Російські армійці обстріляли сумський завод
Наслідки влучання по ТОВ "Керамейя". Фото: Суспільне Суми

"Сподіватися на те, що все це буде відновлено, ми не сподіваємося. На якусь логіку тих, які керують, визначають цілі – сподіватися нічого. Рятувальники кажуть, що це ракета, яка не розірвалася, розірвався лише двигун із паливом. Можливо, за відсутності здорового глузду, хтось простежив, що сюди заїжджають фури за цеглою. Може, вирішили, що сюди завозять снаряди, бомби. Це конкретно нацизм – з того боку. Тому що це двісті робочих місць, це їх сім’ї, це надії тих, хто втратив житло на те, щоб відновити його і мати житло знову", — говорить Іван Телющенко.

Російські армійці обстріляли сумський завод
Наслідки влучання по ТОВ "Керамейя". Фото: Суспільне Суми

Остаточно тип боєприпасу визначатимуть військові експерти. Кінцеві цифри збитків також поки визначають - станом на ранок 3 квітня ще триває обстеження виробничого корпусу та прилеглих приміщень.

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