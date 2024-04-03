Працівницю Івано-Франківського підрозділу експертної служби Міністерства внутрішніх справ підозрюють у корупції. 38-річна жінка за гроші дозволяла оглядати автомобілі поза чергою.

Про це повідомили на Facebook- сторінці департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Причетність до корупційних оборудок працівниці підрозділу експертної служби МВС встановили оперативники департаменту внутрішньої безпеки поліції.

"Фахівець сектору з дослідження транспортних засобів користувалася своїм службовим становищем для додаткового заробітку. Вона за гроші сприяла огляду автомобілів без черги. Також корумпована жінка домовлялася з експертами, які на її прохання зазначали у своєму висновку фейкові дані про технічний стан чи вік транспортного засобу", — йдеться у дописі.

За інформацією слідчих, такі незаконні оборудки могли мати попит у тих, хто займається "перекупом" автомобілів.

На підставі зібраних доказів жінці вручили підозру за ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України.

"За систематичне одержання неправомірної вигоди їй загрожує до двох років позбавлення волі. Слідство триває. Працівники внутрішньої безпеки встановлюють інших осіб експертної служби, причетних до незаконної схеми", — пишуть на сторінці ДВБ.

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