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Не забувати про безпеку дитини вдома: поліцейські Київщини поспілкувалися із батьками
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Не забувати про безпеку дитини вдома: поліцейські Київщини поспілкувалися із батьками

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Поліцейські спілкуються із жінками із дітьми, рейд поліції, безпека дітей
Поліцейські спілкуються із жінками із дітьми. Фото: ГУ Національної поліції у Київській області

У Київській області правоохоронці провели інформаційний рейд. Ювенальні інспектори розповсюджували листівки серед дорослих із закликом пильнувати вдома за малими дітьми.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Київщини.

Зазначається, що поліцейські порекомендували батькам дотримуватись правил, які допоможуть врятувати дітям їхні життя і здоров'я. Поради такі:

  • ніколи не залишати дитину без нагляду в кімнаті з відчиненим або незахищеним вікном
  • не встановлювати біля вікна предмети, за допомогою яких дитина може залізти на підвіконня
  • не дозволяти дитині гратися на підвіконні
  • встановити на вікна захисні елементи (замок, обмежувачі відкривання)
  • не заохочувати дитину до вікна та не відчиняти його в її присутності
  • наголосити дитині, що залізати на підвіконня — небезпечно і навести аргументи.
  • москітна сітка не захистить дитину від падіння

"Будьте уважні, бережіть себе та своїх діточок", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про випадки, коли діти випадали з вікна у Києві та області

У жовтні минулого року у Броварах з вікна четвертого поверху випав чотирирічний хлопчик. Він сперся на москітну сітку і випав. У цей момент матір хлопчика вийшла в іншу кімнату. Дитину терміново госпіталізували. Загрози його життю та здоров'ю не було.

У вересні минулого року у Києві з вікна четвертого поверху лікарні випав 4-річний хлопчик. Він перебував на лікуванні у інфекційно-діагностичному відділенні. Залишившись в палаті без нагляду батька, дитина сперлася на москітну сітку та випала з вікна на парапет другого поверху. Хлопчик отримав численні травми.

У серпні дворічний хлопчик із села Забір'я випав з вікна другого поверху. Дитина також сперлась на москітну сітку. Хлопчика терміново шпиталізували.

У липні у селі Петропавлівська Борщагівка з вікна третього поверху випала 4-річна дівчинка. Її госпіталізували з травмами. Дитина впала не на асфальт, а на дашок цокольного поверху.

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