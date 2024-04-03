Співробітники СБУ заочно повідомили про підозру у державній зраді матері та сину, які, за даними слідства, пішли на співпрацю зі спецслужбами РФ. Зокрема, наводили російські ракети на житлові будинки у селищі Степногірськ Запорізької області та збирали інформацію про переміщення ЗСУ.

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомили ЗОВА з посиланням на СБУ.

За даними слідства, мати та син на початку широкомасштабного вторгнення втекли на тимчасово захоплену частину Запорізької області та були завербовані представником головного управління генштабу збройних сил РФ:

"Агенти збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення Сил оборони на Запорізькому напрямку. До своєї злочинної діяльності вони залучили мешканця Степногірська, якого співробітники СБУ затримали у січні цього року. Через нього вони дізнавались потрібну інформацію та передавали своєму куратору".

Також встановлено, що за їх наведенням окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ напередодні 2024 року:

"Тоді, унаслідок удару загинув 43-річний чоловік, багато приватних осель були пошкоджені або повністю зруйновані".

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України. Тривають комплексні заходи для притягнення колаборантів до відповідальності.

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