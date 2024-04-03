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Від сапера до аеророзвідника. Як Олег Лотоцький з Івано-Франківська став військовим
Вторгнення Росії в УкраїнуАРМІЯРегіони

Від сапера до аеророзвідника. Як Олег Лотоцький з Івано-Франківська став військовим

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Вторгнення РФ, військовий, Олег Лотоцький, Івано-Франківськ
Олег Лотоцький, військовий з Івано-Франківська. Фото: Facebook/710 бригада охорони Держспецтрансслужби

Військовослужбовець Олег Лотоцький з Івано-Франківська до війни займався пошуком та перепохованням тіл жертв політичних репресій та воєн. На третій день повномасштабного вторгнення РФ в Україну добровільно пішов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки й записався до війська.

Історію бійця на позивний Угрюмий розповіли на Facebook-сторінці 710 бригади охорони Держспецтрансслужби.

Олег Лотоцький боронить країну від військових РФ у складі 710 бригади охорони Держспецтрансслужби.

"Олег — чоловік, чий шлях — від пошуку з металошукачем і дайвінгу до служби в рядах військових. Він став прикладом мужності та самовідданості. Його історія почалася у мирний час, але на третій день війни він віддав свою вірність боротьбі за мир у нашій державі", — йдеться у дописі.

Олег Лотоцький мріяв бути сапером. Коли потрапив до бойового підрозділу 710 бригади, став сапером-стрільцем. Тепер служить аеророзвідником.

"Ні дня не полишав спроб здобути омріяну спеціальність і улюблену роботу. Через пів року служби на посаді сапера-стрільця вирішив розширити спеціалізацію й уміння. Після проходження навчання потрапив до взводу аеророзвідки", — пишуть на сторінці бригади.

Вдома на військового чекає дружина. Олег Лотоцький — перший з бійців, хто одружився, перебуваючи на службі. Зараз він мріє про перемогу і закінчення війни.

"У житті стараюся керуватися гаслом "Без права на помилку". Стараюся діяти так, ніби в мене не було права схибити. Коли закінчиться війна, поїду подорожувати світом", — цитують в бригаді бійця на псевдо Угрюмий.

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