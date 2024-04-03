НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Три російські ДРГ намагалися зайти на Сумщину — Артюх
МІСЦЕВА ВЛАДАОбстрілиЕвакуаціяРегіони

Три російські ДРГ намагалися зайти на Сумщину — Артюх

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

За останній тиждень на Сумщину намагалися зайти три російські ДРГ. Їх зупинили українські прикордонники. За 2023 рік нарахували 52 диверсійно-розвідувальні групи.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА в ефірі Єдині новини Володимир Артюх.

"Найбільша на сьогодні шкода від керованих авіаракет. За три місяці було 412 авіаударів було із застосуванням КАБів", — повідомив Володимир Артюх.

За його інформацією, повторів використання авіабомб вагою 1500 кг на Сумщині більше не було.

За словами начальника Сумської військової адміністрації Володимира Артюха, за весь період евакуації з прикордоння Сумщини, який почався з 2023, вдалося евакуювати понад 11,5 тисяч людей. Понад 1700 з них — діти.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Катериниська площа в Одесі
Жуковського, Буніна, Катерининська: в Одесі можуть перейменувати кілька вулиць
Бучанське ДФТГ прагне поповнити лави новими добровольцями, оголосили набір охочих
У Бучанській громаді набирають добровольців у місцеву тероборону
перейменування вулиць кіцмань
Зоряна, Затишна та Героїв України: у громаді на Буковині перейменували майже 50 вулиць
Директор горсада у Чернігові Володимир Хольченков
Колишній директор парку культури та відпочинку Володимир Хольченков очолив управління цивільного захисту Чернігова
На початок