Три російські ДРГ намагалися зайти на Сумщину — Артюх

За останній тиждень на Сумщину намагалися зайти три російські ДРГ. Їх зупинили українські прикордонники. За 2023 рік нарахували 52 диверсійно-розвідувальні групи.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА в ефірі Єдині новини Володимир Артюх.

"Найбільша на сьогодні шкода від керованих авіаракет. За три місяці було 412 авіаударів було із застосуванням КАБів", — повідомив Володимир Артюх.

За його інформацією, повторів використання авіабомб вагою 1500 кг на Сумщині більше не було.

За словами начальника Сумської військової адміністрації Володимира Артюха, за весь період евакуації з прикордоння Сумщини, який почався з 2023, вдалося евакуювати понад 11,5 тисяч людей. Понад 1700 з них — діти.

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