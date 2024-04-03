Служба безпеки повідомила про підозру трьом працівникам освітньо-культурної сфери в окупованому Криму, які брали участь у зйомках пропагандистських відео та поширювали проросійські наративи.

Про це повідомляє пресслужба головного управління СБУ в АР Крим.

Мова йде про Чінгіза Якубова — ректора Кримського індустріально-педагогічного університету, Ельміру Налбантову — художню керівницю так званого "Кримськотатарського ансамблю "Хайтарма" та Гульнару Муртазаєву — директорку загальноосвітньої школи № 44 у місті Сімферополі.

За даними слідства, на початку 2023 року фігуранти записали особисті відеозвернення для пропагандиського ролика, в якому виправдовується збройна агресія Росії.

"У цих "промовах" ворожі поплічники вихваляються своїми "внесками" у військові злочини РФ. А також закликають підтримувати президента й армію росії. Усі троє фігурантів мають великий досвід в поширенні кремлівських наративів. Та є постійними гостями в ефірах окупаційного телеканалу "Міллет", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Налбантова веде активну "інформаційну" діяльність на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Якубову, Налбантовій та Муртазаєвій про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Оскільки фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

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