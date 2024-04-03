У місті на Тернопільщині на насосній станції встановлять сонячні панелі

У Чорткові на одній із насосних станцій водоканалу встановлять сонячні панелі. Про це розповів керівник водоканалу Віктор Гордієнко.

За його словами, зараз працівники підприємства чистять та фарбують металеві конструкції під панелі. На них витратили 108 тисяч гривень.

Підготовка до становлення сонячних панелей. Суспільне Тернопіль

"По потужності має бути встановлено 15 кіловат, це дасть можливість нам трішки економити електроенергію, оскільки її вартість росте. Це один з головних чинників, які впивають на тариф на воду. Найбільшою проблемою є, власне, тариф. Це болюче питання для всіх. Сподіваємося після реалізації цього проекту зекономити і менше підвищувати тарифи", — каже Віктор Гордієнко.

Віктор Гордієнко. Суспільне Тернопіль

Наразі за водопостачання жителі Чорткова платять майже 35 гривень за кубометр, а за водовідведення — 23, — розповідає Віталій Гордієнко.

"Працюють два основних насоси по 7,5 кіловат, також є резервний. Вода з насосів потрапляє в найбільш густонаселену частину міста: мікрорайон Кадуб, Золотарка, також на вулицю Незалежності, де найбільше багатоквартирних будинків. Ця насосна станція забезпечує водопостачанням 2,5 — 3 тисячі абонентів, тобто, може бути охоплено приблизно 8000 людей".

Насосна станція. Суспільне Тернопіль

Віталій Гордієнко розповів, скільки вдасться зекономити на електропостачанні після встановлення сонячних панелей

"На даному об’єкті буде більш, ніж 30% економії, адже вдень насоси качають активніше, а вночі можуть зупинятися. Тобто, ця насосна станція з півночі до 5 години ранку може і не працювати. Тому ефективність на ній буде більша, ніж на інших станціях". Також сонячні панелі планують встановити на водозабір та на очисні споруди, розповідає чоловік. Робитимуть це працівники водоканалу. Ці сонячні панелі отримали від швейцарських партнерів, розповідає голова Чортківської громади Володимир Шматько.

Сонячні панелі, які встановлять на насосній станції. Суспільне Тернопіль

Сонячні панелі, які встановлять на насосній станції. Суспільне Тернопіль

"Стефан Йорк вдруге нам допоміг в реалізації нашої мети. Перша —— сонячна електростанція на даху лікарні, тут вже другий рік йде економія грошей, генерація електроенергії. І він побачив, що ми якісно звітуємо і нову партію, там 978 панелей, нам вдалося отримати також завдяки цій комунікації. Ми їх привезли в Чортків і зараз розробляємо локальні проекти, робимо енергоаудити приміщень садочків і шкіл, реабілітаційного центру "Дорога в життя" для дітей з інвалідністю".

Володимир Шматько. Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, рік тому на даху Чортківської стоматологічної поліклініки встановили 56 сонячних панелей вартістю один мільйон гривень. Вони мають потужність 21 кіловат.