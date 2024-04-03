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Загибель військових 128-ї бригади внаслідок удару РФ у листопаді 2023 року: ймовірною причиною є злам месенджера — Вітюк
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Загибель військових 128-ї бригади внаслідок удару РФ у листопаді 2023 року: ймовірною причиною є злам месенджера — Вітюк

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Злам месенджера — ймовірна причина наведення ракети РФ по бійцях 128 бригади на Запоріжжі
Шеврон 128 ОГШб. Фото: Закарпатська 128 бригада | Facebook

Правоохоронці розглядають версію хакерського зламу месенджера як ймовірну причину прицільного ракетного удару по прифронтовому населеному пункту на Запоріжжі, внаслідок якого загинули бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк під час інтерв'ю Укрінформу.

Зазначається, що наразі СБУ розглядає як ймовірну причину російського обстрілу, внаслідок якого загинули бійці 128-ї бригади, злам месенджера військового:

"Ми знайшли, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди надалі й прилетіла ракета", — зазначив Ілля Вітюк.

Ілля Вітюк додам, що наразі російські хакери, зокрема з угруповання "Армагедон", проводять масову розсилку фішингових повідомлень з метою зламу пристроїв військових.

Що відомо про ракетний удар на Запоріжжі, внаслідок чого загинули бійці 128-ї бригади

3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових, яких зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Є загиблі та поранені серед військових та цивільних.

Міністр оборони України Рустем Умєров доручив провести повну перевірку. Президент України Володимир Зеленський 5 листопада у вечірньому зверненні прокоментував ракетний удар по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді на Запорізькому напрямку та повідомив, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Пізніше, 6 листопада, у ДБР зазначили, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу Україн (недбале ставлення військової службової особи до служби).

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