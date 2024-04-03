Поліцейські Миколаївській області завершили розслідування щодо капітана російської армії з позивним "Сибір". Під час окупації Снігурівки він віддав накази утримувати й катувати чотирьох місцевих жителів, серед яких жінка.

Про це третього квітня повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

За інформацією відомства, у січні 2024 року слідчі встановили командира другої групи 23-го загону спецпризначення "Оберег" Уральського округу військ національної гвардії РФ. Підозрюваний віддавав накази про утримання і катування трьох чоловіків і жінки. У допитах жителів Снігурівки брав участь безпосередньо.

"Ув’язнених чоловіків по одному заводили до різних кімнат будинку та приміщення гаража, де знущались, били, катували та імітували постріли біля голови, вимагаючи надати дані про місце розташування військовослужбовців Збройних сил України, територіальної оборони, корегувальників та озброєння", — йдеться в повідомленні.

З жінки військові РФ намагались отримати будь-яку інформацію шляхом погрози вбивством та психологічного тиску.

Миколаївська обласна прокуратура заочно повідомила військовому РФ про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням і віддані наказу про вчинення таких дій.

Станом на третє квітня обвинувачення скеровано до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі до дванадцяти років.

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