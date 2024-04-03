НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Працівники й учні вищого професійного училища приготували яворівський пиріг для військових
ЇЖАКУЛЬТУРАРегіони

Працівники й учні вищого професійного училища приготували яворівський пиріг для військових

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Сьогодні, 3 квітня, в Новояворівському вищому професійному училищі працівники й учні готували традиційний яворівський пиріг для військовослужбовців. Випічку готують із дріжджового тіста, картопляного пюре й гречаної каші.

Місцева жителька Ірина Глинюх розповіла Суспільному, як готувати пиріг.

Ірина Глинюх розповідає, що в дитинстві цей пиріг щонеділі готувала її бабуся. Тепер жінка ділиться рецептом.

"Потрібно викласти тісто на змащену олією дошку. Тоді ми беремо нашу начинку з картоплі й гречки, додаємо шкварки смажені зі смаженою цибулею. Формуємо пиріг у формі прямокутника приплюснутої форми, змащуємо його лізоном, прикрашаємо кунжутом і випікаємо близько години при температурі близько 180 градусів", — розказує Ірина.

Ірина Глинюх, 3 квітня 2024
Ірина Глинюх, 3 квітня 2024. Суспільне Львів/Єлісавета Сілаєва

Леся Вербинець готує яворівський пиріг понад 30 років. Цього разу пиріг готують для військовослужбовців.

"Нашим хлопцям, які на передовій, передати нашої частини з нашого краю Яворівського, щоб вони посмакували цим пирогом. Щоб знали що ми з ними, що ми підтримуємо, що ми надіємось на перемогу. Ми готували вареники, ми випікали паски, ми пампушки випікали. Вже не перший раз пироги яворівські випікали й взагалі смаколики на передову", — каже Леся.

Яворівські пироги, 3 квітня 2024
Яворівські пироги, 3 квітня 2024. Суспільне Львів/Єлісавета Сілаєва

За словами волонтерки Тетяни Наконечної, до неї надійшов запит від 37 бригади морської піхоти та спецпідрозділу. До приготування пирогів долучилися працівники й учні місцевого училища.

"Це був запит від хлопців. Вони завжди просять чогось домашнього, тому що ми робимо збори чогось солодкого, кави, чаю, але якщо передається якась випічка, для них це по-особливому тепло і по-домашньому. Особливо від цього відчувають турботу", — розповідає Тетяна.

Яворівський пиріг — автентична галицька випічка. У 2022 році його внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
житомир, овочі, нітрати, малинський ринок, лабораторія, продавці
Понад дві тонни овочів не допустили до продажу на ринках Житомирщини через перевищений вміст нітратів
На Косівщині випікають хліб та гуцульський малай
Взяли кредит і відкрили пекарню. Як у селищі на Косівщині випікають хліб та гуцульський малай
Гастрономічна спадщина, їжа, страви, путівник
"Гастрономічна спадщина Малинської територіальної громади": путівник із старовинними стравами видали на Житомирщині
Соціальний патруль у Києві роздав 24 тис. гарячих обідів для безхатьків за період холодів
Роздали 24 тис. гарячих обідів тим, хто потребує: у Києві завершився сезон роботи соціального патруля
На початок