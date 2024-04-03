Сьогодні, 3 квітня, в Новояворівському вищому професійному училищі працівники й учні готували традиційний яворівський пиріг для військовослужбовців. Випічку готують із дріжджового тіста, картопляного пюре й гречаної каші.

Місцева жителька Ірина Глинюх розповіла Суспільному, як готувати пиріг.

Ірина Глинюх розповідає, що в дитинстві цей пиріг щонеділі готувала її бабуся. Тепер жінка ділиться рецептом.

"Потрібно викласти тісто на змащену олією дошку. Тоді ми беремо нашу начинку з картоплі й гречки, додаємо шкварки смажені зі смаженою цибулею. Формуємо пиріг у формі прямокутника приплюснутої форми, змащуємо його лізоном, прикрашаємо кунжутом і випікаємо близько години при температурі близько 180 градусів", — розказує Ірина.

Ірина Глинюх, 3 квітня 2024. Суспільне Львів/Єлісавета Сілаєва

Леся Вербинець готує яворівський пиріг понад 30 років. Цього разу пиріг готують для військовослужбовців.

"Нашим хлопцям, які на передовій, передати нашої частини з нашого краю Яворівського, щоб вони посмакували цим пирогом. Щоб знали що ми з ними, що ми підтримуємо, що ми надіємось на перемогу. Ми готували вареники, ми випікали паски, ми пампушки випікали. Вже не перший раз пироги яворівські випікали й взагалі смаколики на передову", — каже Леся.

Яворівські пироги, 3 квітня 2024. Суспільне Львів/Єлісавета Сілаєва

За словами волонтерки Тетяни Наконечної, до неї надійшов запит від 37 бригади морської піхоти та спецпідрозділу. До приготування пирогів долучилися працівники й учні місцевого училища.

"Це був запит від хлопців. Вони завжди просять чогось домашнього, тому що ми робимо збори чогось солодкого, кави, чаю, але якщо передається якась випічка, для них це по-особливому тепло і по-домашньому. Особливо від цього відчувають турботу", — розповідає Тетяна.

Яворівський пиріг — автентична галицька випічка. У 2022 році його внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України.