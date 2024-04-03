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Виловив риби на понад 160 тисяч гривень. У Нікопольському районі Дніпропетровщини затримали ймовірного браконьєра
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Виловив риби на понад 160 тисяч гривень. У Нікопольському районі Дніпропетровщини затримали ймовірного браконьєра

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Риба, браконьєр, кримінал, Нікополь
На Нікопольщині затримали ймовірного браконьєра. Фото: Національна поліція Дніпропетровщини

У Нікопольському районі Дніпропетровщини правоохоронці затримали 53-річного чоловіка за підозрою у браконьєрстві.

Про це мовиться на сайті обласної поліції.

За повідомленням. чоловіка виявили вранці 2 березня на прибережній зоні Каховського водосховища (Капулівська затока) в селі Капулівка. Він ловив рибу у брід забороненим знаряддям.

Правоохоронці задокументували правопорушення та вилучили сітку й понад 100 рибин карася сріблястого. На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85Порушення правил використання об'єктів тваринного світу Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Загальна сума збитків, завданих довкіллю, складає понад 160 тисяч гривень.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статі 249 Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промисломКримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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