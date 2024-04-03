До другої річниці звільнення Київщини від російських окупантів музей історії міста Києва представив виставковий проєкт "На захисті міста: хто і як обороняв Київ упродовж тисячоліть". Ця виставка уособлює збірні образи захисників міста в різні історичні епохи.
Про це йдеться на офіційному порталі Києва.
"Кожна битва за Київ – це не лише сторінки в підручниках історії. Це люди — тисячі людей, тисячі доль, тисячі проявів незборимості. Поки стоїть Київ — стоятиме Україна", — наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.
Виставковий проєкт "На захисті міста" продемонструє п’ять основних збірних образів Захисників, які стали символами боротьби своєї епохи, уособленням високого ідеалу служіння народу та готовності до подвигу в ім’я держави.
Це розповідь про знакові воєнні події тисячолітньої історії Києва — зокрема Русі, Великого князівства Литовського, козацької держави, Української Народної Республіки, незалежної України.
"Сьогодні, коли Київ і вся Україна знову перебуває у стані війни, ми маємо пам’ятати історію нашого протистояння. Історія стає нашою зброєю! Без знання минулого неможливо усвідомити природу сучасних подій. Виставковий проєкт "На захисті міста" ознайомить зі знаковими воєнними подіями з історії Києва, візуалізує збірні образи захисників і ще раз дасть змогу означити, що Збройні сили України сьогодні воюють не тільки за незалежність, а й за нашу історію", – зазначила кураторка виставки, наукова співробітниця Музею історії міста Києва Аліна Сушко.
Проєкт у форматі вуличної банерної виставки також буде представлений просто неба на Контрактовій площі.
Відвідати виставку у музеї історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7) можна із середи до неділі з 12:00 до 19:00, понеділок і вівторок – вихідні. Каса працює з 12:00 до 18:30.