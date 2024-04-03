До другої річниці звільнення Київщини від російських окупантів музей історії міста Києва представив виставковий проєкт "На захисті міста: хто і як обороняв Київ упродовж тисячоліть". Ця виставка уособлює збірні образи захисників міста в різні історичні епохи.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Кожна битва за Київ – це не лише сторінки в підручниках історії. Це люди — тисячі людей, тисячі доль, тисячі проявів незборимості. Поки стоїть Київ — стоятиме Україна", — наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Музей історії міста Києва презентував проєкт до другої річниці звільнення Київщини від російських окупантів. Фото: КМДА

Виставковий проєкт "На захисті міста" продемонструє п’ять основних збірних образів Захисників, які стали символами боротьби своєї епохи, уособленням високого ідеалу служіння народу та готовності до подвигу в ім’я держави.

Музей історії міста Києва презентував проєкт до другої річниці звільнення Київщини від російських окупантів. Фото: КМДА

Це розповідь про знакові воєнні події тисячолітньої історії Києва — зокрема Русі, Великого князівства Литовського, козацької держави, Української Народної Республіки, незалежної України.

Музей історії міста Києва презентував проєкт до другої річниці звільнення Київщини від російських окупантів. Фото: КМДА

Музей історії міста Києва презентував проєкт до другої річниці звільнення Київщини від російських окупантів. Фото: КМДА

"Сьогодні, коли Київ і вся Україна знову перебуває у стані війни, ми маємо пам’ятати історію нашого протистояння. Історія стає нашою зброєю! Без знання минулого неможливо усвідомити природу сучасних подій. Виставковий проєкт "На захисті міста" ознайомить зі знаковими воєнними подіями з історії Києва, візуалізує збірні образи захисників і ще раз дасть змогу означити, що Збройні сили України сьогодні воюють не тільки за незалежність, а й за нашу історію", – зазначила кураторка виставки, наукова співробітниця Музею історії міста Києва Аліна Сушко.

Музей історії міста Києва презентував проєкт до другої річниці звільнення Київщини від російських окупантів. Фото: КМДА

Проєкт у форматі вуличної банерної виставки також буде представлений просто неба на Контрактовій площі.

Відвідати виставку у музеї історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7) можна із середи до неділі з 12:00 до 19:00, понеділок і вівторок – вихідні. Каса працює з 12:00 до 18:30.