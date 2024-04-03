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В Ірпені відновлюють багатоповерхівку, де до вторгнення РФ проживали близько 300 родин
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В Ірпені відновлюють багатоповерхівку, де до вторгнення РФ проживали близько 300 родин

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В Ірпені після бойових дій 2022 року відновлюють багатоповерхівку по вул. 11 лінія/4
В Ірпені відновлюють багатоповерхівку по вул. 11 лінія/4, Київська область, 3 квітня 2024 р. Фото: Ірпінська міська рада/Telegram

В Ірпені на Київщині триває відбудова багатоповерхового будинку по вул. 11 лінія/4, який був пошкоджений через збройну агресію Росії. Будівельники відновили конструкції верхніх поверхів і почали ремонт внутрішніх приміщень.

Про це інформує Ірпінська міська рада у Telegram.

До початку повномасштабного вторгнення в цій багатоповерхівці проживала 281 сім'я. Унаслідок бойових дій в лютому-березні 2022 року будинок зазнав значних пошкоджень. Реконструкцію почали у третьому кварталі 2023 року. Кошти на відбудову виділяються в межах проєкту United24. Нині у багатоповерхівці завершили роботи з відновлення металоконструкцій мансардних поверхів. Будівельники оновлюють фасад. Також почали внутрішні роботи в місцях загального користування, ремонт квартир та покрівлі. Завершення відбудови заплановане на другий квартал 2024 року.

Що відомо про відновлення Ірпеня після військової агресії РФ

У травні 2023 року стартувало комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків в Ірпені біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе. Станом на 1 лютого цього року капітально відремонтували 31 приватний будинок. З нуля будують ще 30 домівок.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надало будматеріали для капремонту 35 помешкань і повної відбудови 37 приватних будинків Ірпеня. Загальна сума підтримки близько 450 тис. доларів США

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, відбудують 18 житлових будинків у 5 населених пунктах — Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила.

Тогоріч у березні Ірпінь відвідала місія ЄС, щоб перевірити відбудову житлових об'єктів за програмою "Віднови ДІМ", кошти на яку виділив Євросоюз.

Протягом 2022 року в Ірпені повністю відновили 308 багатоповерхових і 120 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла. У місті непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків.

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