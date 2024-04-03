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Миколаївські фехтувальники вибороли командні нагороди на чемпіонаті України
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Миколаївські фехтувальники вибороли командні нагороди на чемпіонаті України

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Миколаївські шаблісти на змаганнях у Києві.
Миколаївські шаблісти на змаганнях у Києві. Фото: Миколаївська міська рада

На чемпіонаті України з фехтування миколаївські шаблісти здобули два комплекти командних нагород. Змагання відбулися у Києві другого квітня.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

За інформацією відомства, чоловіча команда стала чемпіоном України, виборовши найвищу нагороду з фехтування на шаблях.

  • Склад команди: Юрій Цап, В'ячеслав Дзюба, Богдан Боговін та Даніїл Скороход.

Жіночий колектив рапіристок посів друге місце на чемпіонаті.

  • Команда складалася з: Аліна Полозюк, Кіра Пронь, Мілана Степовик та Анастасія Єрофєєнко.

Спортсменів тренують: Вікторія Юріна, Ірина Зикова та Юрій Марченко.

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