Миколаївські фехтувальники вибороли командні нагороди на чемпіонаті України

На чемпіонаті України з фехтування миколаївські шаблісти здобули два комплекти командних нагород. Змагання відбулися у Києві другого квітня.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
За інформацією відомства, чоловіча команда стала чемпіоном України, виборовши найвищу нагороду з фехтування на шаблях.
- Склад команди: Юрій Цап, В'ячеслав Дзюба, Богдан Боговін та Даніїл Скороход.
Жіночий колектив рапіристок посів друге місце на чемпіонаті.
- Команда складалася з: Аліна Полозюк, Кіра Пронь, Мілана Степовик та Анастасія Єрофєєнко.
Спортсменів тренують: Вікторія Юріна, Ірина Зикова та Юрій Марченко.
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