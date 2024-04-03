Сьогодні, 3 квітня, у Львові відзначають 34 річницю підняття українського національного прапора над міською радою. Саме в цей день у 1990 році, ще до відновлення незалежності України, синьо-жовтий прапор вперше замайорів над Ратушею.

Депутати першого демократичного скликання поділилися з Суспільним спогадами про подію.

3 квітня 1990 року рішення підняти синьо-жовтий прапор на будівлі міської Ратуші ухвалили депутати першого демократичного скликання під головуванням Богдана Котика на сесії Львівської міської ради.

"Нашим завданням було якось обхитрувати владу. Тому що велика увага була прикута до Львова. І залежало від того, чи цю ухвалу потім відмінять – а тоді могли відмінити і ради вищого рівня, і прокуратура. І тому я вирішив схитрувати і взяв за зразок те, як приймали подібні ухвали в Балтійських республіках. Там фігурувало просто, що національні символи використовуються з чинними на той час, державними. Якщо синьо-жовтий прапор до нашої ухвали встановлювався на вежі Ратуші, то червоно-лазуровий використовувався над входом. Ну бо так по закону він мав фігурувати на виконавчих органах державної влади", — розповідає депутат першого скликання Андрій Гречило.

Депутат першого демократичного скликання міської ради Зиновій Саляк пригадує ті події:

"З висоти пташиного польоту я бачив, скільки було тут людей на площі, чути було, як кричали "Слава Україні!". Коли ми зійшли вниз, люди плакали просто. Взагалі нашому поколінню дуже пощастило. Ми були свідками підняття прапору над Верховною Радою України, депутати їздили тоді. Наш "десант" висадили так само. Нам пощастило".

Сьогодні, 3 квітня, у Львові відзначили річницю події. Урочистості розпочалися у Гарнізонному храмі Петра і Павла. Там відбулася спільна молитва та освячення прапора.

Освячення прапора у Гарнізонному храмі у Львові, 3 квітня 2024 року. Суспільне Львів/Анна Срогий

Освячення прапора у Гарнізонному храмі у Львові, 3 квітня 2024 року. Суспільне Львів/Анна Срогий

Молитва у Гарнізонному храмі у Львові, 3 квітня 2024 року. Суспільне Львів/Анна Срогий

Освячення прапора у Гарнізонному храмі у Львові, 3 квітня 2024 року. Суспільне Львів/Анна Срогий

Опісля хода у супроводі оркестру з розгорнутим стягом вирушила на площу Ринок. Там вшанували пам’ять загиблих у російсько-українській війні.

Прапор з Гарнізонного храму урочисто несуть на площу Ринок у Львові, 3 квітня 2024 року. Суспільне Львів/Анна Срогий

Оркестр вирушив на площу Ринок у Львові, 3 квітня 2024 року. Суспільне Львів/Анна Срогий

Синьо-жовтий стяг несуть в бік Ратуші у Львові, 3 квітня 2024 року. Суспільне Львів/Анна Срогий

А потім під звуки Державного Гімну депутати першого демократичного скликання та нинішнього скликання міської ради підняли прапор над вежею Ратуші.

Прапор піднімають на Ратушу в Львові, 3 квітня 2024 року. Суспільне Львів/Анна Срогий

Прапор підняли на оглядовий майданчик Ратуші у Львові, 3 квітня 2024 року. Суспільне Львів/Анна Срогий

Прапор підняли на оглядовий майданчик Ратуші у Львові, 3 квітня 2024 року. Суспільне Львів/Анна Срогий

Прапор підняли на оглядовий майданчик Ратуші у Львові, 3 квітня 2024 року. Суспільне Львів/Анна Срогий