НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Переселенець з Луганщини видав на Волині збірку гуморесок
ПоезіяГуморКУЛЬТУРАПереселенціРегіони

Переселенець з Луганщини видав на Волині збірку гуморесок

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Федір Руденко під час презентації своєї книги гуморесок у Володимирі
Федір Руденко під час презентації своєї книги гуморесок у Володимирі, квітень 2024 рік. Володимирська міська рада

У Володимирській публічній бібліотеці відбулась презентація книги поета-гумориста з Луганщини, який нині живе на Волині, Федора Руденка “Смішно і не дуже”.

Чоловік переїхав до Володимира від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомили у Володимирській міській раді.

Як розповів поет-гуморист, виїжджати з рідного села Муратове, що в Новоайдарському районі Луганської області, довелось через численні блокпости, залишивши все нажите.

Раніше Федір Руденко працював у школі вчителем і час від часу писав сатиру. Після 2014-го, говорить він, писати перестав.

Переселенець з Луганщини видав на Волині збірку гуморесок
Військовослужбовиця читає гуморески Федора Руденка. Володимирська міська рада

Місто Володимир для проживання, каже чоловік, вибрав не випадково, адже тут служить його дочка-військовослужбовиця. Тут автор знову взявся за написання творів і віршів.

Переселенець з Луганщини видав на Волині збірку гуморесок
Федір Руденко ставить автограф на своєму збірнику. Володимирська міська рада

Під час презентації збірки автор декламував свої гуморески, а всі охочі могли придбати книгу з автографом автора.

Довідково: творчу діяльність Федір Руденко розпочав з 1992 року. Писав сатиричні та гумористичні вірші українською мовою. У 2005 році вийшла в світ його перша збірка "Село сміється...". У 2007 у Луганському Всеукраїнському видавництві "вийшла його книга сатири й гумору "Сімейна драма". В цьому ж році були видані третя — "Подорож у пекло" та четверта — "Від душі і щиро" збірки його творів.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
військова медикиня
З вчительки до бойової медикині: історія військової з Одеси, яка пише вірші на фронті
До 1 травня триває подання творів дітей з деокупованої Київщини для книги "Діти війни"
На Київщині триває прийом дитячих творчих робіт для книги "Діти війни"
Валерій Бабіч
"Визначні родини Миколаївщини": вшанування поколінь Аркасів та Бабічів
У Києві презентували збірку Вірші з бійниці загиблого на війні поета Максима Далі Кривцова
"Вірші з бійниці": у Києві презентували збірку загиблого на війні поета Максима Кривцова
На початок