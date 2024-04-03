Переселенець з Луганщини видав на Волині збірку гуморесок

У Володимирській публічній бібліотеці відбулась презентація книги поета-гумориста з Луганщини, який нині живе на Волині, Федора Руденка “Смішно і не дуже”.

Чоловік переїхав до Володимира від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомили у Володимирській міській раді.

Як розповів поет-гуморист, виїжджати з рідного села Муратове, що в Новоайдарському районі Луганської області, довелось через численні блокпости, залишивши все нажите.

Раніше Федір Руденко працював у школі вчителем і час від часу писав сатиру. Після 2014-го, говорить він, писати перестав.

Військовослужбовиця читає гуморески Федора Руденка. Володимирська міська рада

Місто Володимир для проживання, каже чоловік, вибрав не випадково, адже тут служить його дочка-військовослужбовиця. Тут автор знову взявся за написання творів і віршів.

Федір Руденко ставить автограф на своєму збірнику. Володимирська міська рада

Під час презентації збірки автор декламував свої гуморески, а всі охочі могли придбати книгу з автографом автора.

Довідково: творчу діяльність Федір Руденко розпочав з 1992 року. Писав сатиричні та гумористичні вірші українською мовою. У 2005 році вийшла в світ його перша збірка "Село сміється...". У 2007 у Луганському Всеукраїнському видавництві "вийшла його книга сатири й гумору "Сімейна драма". В цьому ж році були видані третя — "Подорож у пекло" та четверта — "Від душі і щиро" збірки його творів.

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