На Закарпатті поліція повідомила про підозру двом жителькам Мукачівського району за перекриття руху трасою державного значення. Жінкам загрожує від штрафу до обмеження волі терміном на 3 роки.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

25 березня у селах Ракошино та Карпати група людей заблокувала рух транспорту трасою державного значення М-06 зі сполученням "Київ-Чоп". Тоді правоохоронці доставили активних учасників заходу до поліцейського відділку.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження та розпочали розслідування.

Слідчі повідомили про підозру двом найактивнішим учасницям блокування — обидві жительки Мукачівського району. Їм інкримінують ч. 1 ст. 279 КК України. Жінкам загрожує від штрафу до обмеження волі терміном до 3 років. Справу скерують до суду.

Суспільне намагається отримати коментар від підозрюваних, щоб з'ясувати деталі справи.

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