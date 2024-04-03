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На Закарпатті поліція повідомила про підозру двом жінкам за перекриття руху трасою державного значення
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На Закарпатті поліція повідомила про підозру двом жінкам за перекриття руху трасою державного значення

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Поліція повідомила про підозру двом жінкам за перекриття руху трасою державного значення
У селі Ракошино Мукачівського району люди перекрили дорогу, 25.03.2024. Фото: Сергій Гайдай/Facebook

На Закарпатті поліція повідомила про підозру двом жителькам Мукачівського району за перекриття руху трасою державного значення. Жінкам загрожує від штрафу до обмеження волі терміном на 3 роки.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

25 березня у селах Ракошино та Карпати група людей заблокувала рух транспорту трасою державного значення М-06 зі сполученням "Київ-Чоп". Тоді правоохоронці доставили активних учасників заходу до поліцейського відділку.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження та розпочали розслідування.

Слідчі повідомили про підозру двом найактивнішим учасницям блокування — обидві жительки Мукачівського району. Їм інкримінують ч. 1 ст. 279 ККБлокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту. України. Жінкам загрожує від штрафу до обмеження волі терміном до 3 років. Справу скерують до суду.

Суспільне намагається отримати коментар від підозрюваних, щоб з'ясувати деталі справи.

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