На Тернопільщині правоохоронці вилучили у жителя Кривого Рогу зброю і набої

Поліцейські й працівники управління СБУ Тернопільської області затримали чоловіка, який незаконно продавав зброю. Це 51-річний житель Кривого Рогу. Про це розповів речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

За його словами, під час обшуку у помешканні чоловіка правоохоронці знайшли пістолети "ТТ", "Вальтер" та "Наган", а також набої до зброї різного калібру.

Вилучена зброя і набої. Фото: Нацполіція Тернопільщини

"Вилучену зброю і набої поліцейські направили на експертизу. Наразі правоохоронці з’ясовують, звідки чоловік взяв зброю. Йому оголосили підозру за 1 частиною 263 статті Кримінального кодексу України — це незаконне зберігання, збут вогнепальної зброї й боєприпасів. За це передбачене покарання — до 7 років позбавлення волі", — каже Сергій Крета.