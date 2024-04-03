У Запоріжжі навчають цивільних керувати FPV-дронами

У Запоріжжі в Центрі готовності цивільних проводять безоплатні заняття для охочих навчитися керувати FPV-дронами та надавати домедичну допомогу. Заняття проходять три рази на тиждень.

На тренінгу з керування безпілотниками побували журналісти Суспільного.

Інструктор Олександр каже, на тренінгу навчають учасників самостійно збирати БПЛА:

"Такі тренінги популяризують знання в цій сфері і люди, які до цього нічого не бачили і не знали починають розуміти з чого це все складається. Вони можуть зайнятися збіркою дронів, навчитися на симуляторі пілотувати такі дрони".

FPV-дрони. Фото: Суспільне Запоріжжя

Розпочинається тренінг з теорії, після якої учасники переходять до практичної частини — керуванні на симуляторі. За словами Олександра, ті люди, в яких добре вийшло пілотувати, можуть потренуватися запускати невеличкий БПЛА у приміщенні:

"З мого досвіду, якщо людина ніколи не пілотувала FPV-дронам, десь 20% людей за годину розуміють, як це відбувається, десь у 10% виходить пілотувати. Мета, щоб кожен спробував це робити, наскільки це дивне відчуття, це по-перше, і по-друге, це отримати цей досвід вживу".

Тренінг з керування FPV-дронами. Фото: Суспільне Запоріжжя

Учасник тренінгу Дмитро Ілічов ділиться, що до початку повномасштабного вторгнення не знав, що таке FPV-дронам. До Центру готовності цивільних прийшов, щоб дізнатися з чого складається БПЛА та як працює:

Дмитро Ілічов, учасник тренінгу. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Зараз війна і в майбутньому може бути військова служба, ти маєш готуватися до викликів, яких раніше не було. Колись ми про фпв дрони нічого не чули, а тепер є можливість дізнатися, отримати певні практичні навички і я вважаю, що ці знання допоможуть у майбутньому".

Дмитро каже, керувати на симуляторі важко, але хоче вивчити характеристики й роботу дронів, аби в майбутньому допомагати армії їх збирати.

Інша учасниця тренінгу Ганна Ященко розповідає, що вже відвідувала тренінг з тактичної медицини, і тому вирішила прийти знов:

Ганна Ященко, учасниця тренінгу. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Я вважаю, що кожна людина повинна мати якісь навички, тому що війна і це може буде в нагоді. Дуже цікаво, показали конструкції дронів, які вони бувають, можливість їх у руках потримати, подивитися, більше про них дізнатися".

Центр готовності цивільних працює у Запоріжжі вже місяць. Всі заняття у ньому безоплатні. За словами координатора центру Сергія Чертоляса, за цей час влаштували вже 15 тренінгів, які тривають від 4 до 5 годин:

Сергій Чертоляс, координатор центру. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Це і медицина, і вогнева підготовка, і стрілецька справа, FPV-дрони, мінно-вибухова справа, психологія, як спілкуватися з військовими. В нас розклади п’ятниця, субота, неділя — це на постійній основі проводиться, а зараз набираємо обертів, щоб проводити це кожен день".

Сергій Чертоляс каже, заняття відвідують від 15 до 50 людей, в залежності від курсу. За місяць роботи навчили вже більше 200 людей.

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