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Вода у ставках парку Перемоги в Одесі стала коричневою: яка причина
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Вода у ставках парку Перемоги в Одесі стала коричневою: яка причина

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Парк Перемоги в Одесі
Вода у ставках парку Перемоги в Одесі. Фото: Департамент міського господарства Одеської міської ради

В Одесі вода у ставках парку Перемоги стала "брудно-жовтою". За результатами відбору проб, вода є безпечною, показники у нормі.

Про це 2 квітня повідомили у департаменті міського господарства Одеської міськради.

Причини зміни кольору та запаху води невідомі. Департамент зазначив, що до цього можуть бути причетні як природні процеси, так і навмисна шкода.

Наразі департамент екології та природних ресурсів спільно з біологами намагається привести воду у ставках до більш сприятливого вигляду.

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