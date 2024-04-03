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Ужгородський парк-готель зібрав гроші на розвідувальний БПЛА та передав його військовим
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Ужгородський парк-готель зібрав гроші на розвідувальний БПЛА та передав його військовим

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Ужгородський парк-готель придбав розвідувальний БПЛА для ЗСУ
Ужгородський парк-готель придбав розвідувальний БПЛА для ЗСУ. Фото: Олена Бутакова

Ужгородський парк-готель зібрав гроші на розвідувальний БПЛА та передав його військовим 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Про це Суспільному розповіла керуюча готелем Олена Бутакова.

За її словами, 8 березня в ужгородському готельно-ресторанному комплексі відбувся захід присвячений Міжнародному жіночому дню. Організатори зазначили, що перенаправлять частину грошей на допомогу ЗСУ.

"Після події до адміністрації комплексу звернувся командир розвідувального взводу військової частини зі 128-ї Закарпатської бригади, бійці якої зараз перебувають на гарячих ділянках лінії фронту та боронять країну від російських окупантів. Для виконання бойових завдань та забезпечення розвідувальної роботи, військові бригади мали потребу в компонентах для безпілотного літального апарата", — розповіла Олена Бутакова.

Адміністрація готелю вирішила на всі зібрані гроші придбати БПЛА та передати його до 128-ї бригади, в якій служать хлопці та дівчата переважно із Закарпаття.

"Наш обов'язок підтримувати військових, завдяки яким ми можемо працювати. Надалі ми плануємо проводити подібні збори та допомагати нашим землякам на фронті”, — додала керуюча.

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