За березень окупанти провели 11 обшуків у Криму — КРЦ

В березні 2024 року в тимчасово окупованому Криму російські силовики провели 11 незаконних обшуків в будинках кримських татар.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Правозахисники також зазначають, що окупаційна влада Криму затримала 26 осіб, 12 з них – кримські татари.

"За даними організації, за звітний період зафіксовано 11 обшуків, 26 затримань/утримань, 26 допитів, опитувань та бесід, 19 арештів, 6 випадків порушення права на високий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я", – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook