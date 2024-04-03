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За березень окупанти провели 11 обшуків у Криму — КРЦ
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За березень окупанти провели 11 обшуків у Криму — КРЦ

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ФСБ РФ
ФСБ РФ. Ілюстративне фото. РІА "Новости Крым"

В березні 2024 року в тимчасово окупованому Криму російські силовики провели 11 незаконних обшуків в будинках кримських татар.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Правозахисники також зазначають, що окупаційна влада Криму затримала 26 осіб, 12 з них – кримські татари.

"За даними організації, за звітний період зафіксовано 11 обшуків, 26 затримань/утримань, 26 допитів, опитувань та бесід, 19 арештів, 6 випадків порушення права на високий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я", – йдеться у повідомленні.

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