Синоптики регіонального гідрометцентру реєстрували рекордно високу температуру повітря в Харкові 31 березня, 1 та 2 квітня.

Температурний рекорд у Харкові 31 березня

23,7° тепла зафіксували у місті. Попередній максимум, за даними гідрометцентру, реєстрували у 1975 році: тоді температура піднялася до 20,5° тепла.

Бруньки. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Температурний рекорд у Харкові 1 квітня

У перший день квітня температура повітря в місті піднялася до 24,5° тепла, повідомили у регіональному гідрометцентрі. Попередній максимум фіксували у 2013 році — 22,7° тепла.

Центр Харкова, 2 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Марія Солодовнік

Температурний рекорд у Харкові 2 квітня

2 квітня в Харкові зафіксували 25,3° тепла, зазначили у гідрометцентрі. Попередній максимум температури реєстрували 77 років тому — 23,6° тепла.

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