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Знадобляться місяці роботи: Федоров про наслідки обстрілу армією РФ по ДніпроГЕС
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Знадобляться місяці роботи: Федоров про наслідки обстрілу армією РФ по ДніпроГЕС

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Триває оцінка пошкоджень ДніпроГЕС внаслідок ракетної атаки армією РФ
Наслідки російського обстрілу по ДніпроГЕС. Суспільне Запоріжжя

Наразі триває робота з технічної оцінки пошкоджень, заподіяних російською масованою ракетною атакою по території Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС) у Запоріжжі 22 березня 2024 року.

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що нині техніка ДніпроГЕС повністю вивезена з ладу та не генерує електроенергію. На самій греблі внаслідок пошкоджень функціонує лише одна смуга для руху транспорту в обидва напрямки:

"Знадобляться місяці для того, щоб встановити чітко наслідки тих руйнувань, які завдали окупанти, і потім ще велика кількість часу, для того, щоб відновити спроможність генерували електроенергію на Дніпровській ГЕС", — повідомив Іван Федоров.

Раніше Суспільне повідомляло, що для зменшення навантаження на дорожнє покриття греблі ДніпроГЕС у Запоріжжі тимчасово зробили двосторонній рух на вантовому мості.

Що відомо про атаку РФ по ДніпроГЕС

22 березня, армія РФ завдала вісім ударів по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Через обстріл дві станції Дніпровської гідроелектростанції (ГЕС-1 та ГЕС-2) виведені з ладу також екоінспектори зафіксували витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

25 березня 2024 року генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що внаслідок атаки на ДніпроГЕС енергосистема України втратила понад тисячу мегават потужності. А рятувальні служби досі розбирають завали одного із машинних залів станції. В Укргідроенерго зазначили, що на відновлення ДніпроГЕС потрібні роки.

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