Молодшому сержанту Олександру Кавуну з Дніпра посмертно присвоїли звання "Герой України". Його орден "Золота зірка" вручив родині президент Володимир Зеленський.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Ворог штурмував. Під щільним вогнем молодший сержант з Дніпра Олександр Кавун розбирав завали. Рятував поранених, навіть коли його "наздогнав" уламок. Доброволець брав участь у звільненні Харківщини та боях на Луганщині. Втім, того дня, у травні 2023-го, вибух артилерійської міни став фатальним", — написав він.
Молодший сержант Олександр Кавун. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака
Бійцю було 34 роки, у нього залишилося троє дітей.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро