Молодшому сержанту Олександру Кавуну з Дніпра посмертно присвоїли звання "Герой України". Його орден "Золота зірка" вручив родині президент Володимир Зеленський.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог штурмував. Під щільним вогнем молодший сержант з Дніпра Олександр Кавун розбирав завали. Рятував поранених, навіть коли його "наздогнав" уламок. Доброволець брав участь у звільненні Харківщини та боях на Луганщині. Втім, того дня, у травні 2023-го, вибух артилерійської міни став фатальним", — написав він.

Молодший сержант Олександр Кавун. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Бійцю було 34 роки, у нього залишилося троє дітей.

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