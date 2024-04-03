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Герой України посмертно. Зеленський вручив "Золоту зірку" родині молодшого сержанта Олександра Кавуна з Дніпра
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Герой України посмертно. Зеленський вручив "Золоту зірку" родині молодшого сержанта Олександра Кавуна з Дніпра

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нагорода, посмертно, боєць
Президент Зеленський вручає орден "Золота зірка" рідним загиблого Олександра Кавуна. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Молодшому сержанту Олександру Кавуну з Дніпра посмертно присвоїли звання "Герой України". Його орден "Золота зірка" вручив родині президент Володимир Зеленський.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог штурмував. Під щільним вогнем молодший сержант з Дніпра Олександр Кавун розбирав завали. Рятував поранених, навіть коли його "наздогнав" уламок. Доброволець брав участь у звільненні Харківщини та боях на Луганщині. Втім, того дня, у травні 2023-го, вибух артилерійської міни став фатальним", — написав він.

Герой України посмертно. Зеленський вручив "Золоту зірку" родині молодшого сержанта Олександра Кавуна з Дніпра
Молодший сержант Олександр Кавун. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Бійцю було 34 роки, у нього залишилося троє дітей.

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