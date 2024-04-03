Два роки тому, у перших числах квітня 2022 року, Чернігівщину звільнили після часткової окупації та блокади самого Чернігова російськими військами протягом понад місяця. Бойові дії на території області, марш росіян на Київ, їхня парадна форма, так зване "взяття" Чернігова 25 лютого та переплутані папірці речником Міноборони РФ Конашенковим, "промах" у бомбардуванні Чорновола, виявлені у Чернігові дві "консервовані" диверсійно-розвідувальні групи росіян, та на коли росіяни планували фінальний штурм міста.

Про все це розповів військовий оглядач Михайло Жирохов в ефірі "Українського Радіо Чернігів".

Марш на Київ

За його словами, офіційною датою деокупації він вважає 5 квітня 2022 року, коли Сили оборони України вийшли на державний кордон у межах Чернігівської області. Проте активні бойові дії завершилися дещо раніше.

"Першою метою російських військ на Чернігівщині був марш на Київ. В них спочатку не стояло завдання захоплення населених пунктів. Вони не розраховували зустріти жодного спротиву та хотіли дійти до Києва за три дні. Другим завданням було взяття під контроль Чернігова, але виключно як транспортного хабу. Як ми бачимо, за період боїв за місто жоден снаряд не впав на залізницю, а залізничний міст як стояв, так і стоїть. Це було продиктовано військовими завданнями логістики залізницею".

Він додає, що, на його думку, завдання повністю окупувати Чернігівщину з контролем всіх населених пунктів у росіян не було. За оцінками оглядача, армії РФ вдалося окупувати приблизно 25-30% території області.

Також Жирохов каже, що в росіян не було жодного плану "Б" на випадок оборони українськими військовими зі зброєю.

"Російська армія виконувала політичне завдання, а не військове. Якщо подивитися по підручниках з тактики та стратегії, то за відповідними формулами на території Чернігівщини мали воювати 150 тисяч російських військових, а в реальності їх тут було 30 тисяч. Але команда була, і ця команда була: «На Київ»".

Українські добровольці та підрозділи, які вийшли з області

За словами Жирохова, українські генерали були здивовані кількістю українських добровольців, з яких вдалося укомплектувати не тільки бригаду тероборони, а й окремий стрілецький батальйон. Водночас, каже оглядач, був підрозділ, який перед початком повномасштабного вторгнення покинув Чернігівщину.

"Були певні підрозділи, на яких будувалась оборона міста, але певні з них вийшли з області напередодні повномасштабного вторгнення. Я можу сказати це відверто про випробувальний центр, де офіцери мали сформувати зведений підрозділ, який мав би займати певний сектор оборони".

Як так вийшло, що росіяни 25 лютого 2022 року вже запустили інформацію про "взяття" Чернігова, Жирохов відповідає так:

"Це так працює пропаганда. У генерала Конашенкова, який про це говорив, все було написано на чотири-п'ять днів наперед. Його полковники, щоб не робити зайву справу, написали йому, що 25-го «взяли» Чернігів, 26-го — Суми, 28-го — Київ. Все в нього було готове, він просто не той папірець взяв і прочитав. По плану дійсно було розписано, що 25 лютого Чернігів мав бути триколорним".

Також Жирохов каже, що наявність парадної форми у військових російської армії, які йшли на Київ — це не легенда. За його словами, таку форму із собою везли переважно десантники.

"Росіяни готували штурм Чернігова на 15 квітня"

Зайти у місто російські війська намагалися у перші дні повномасштабного вторгнення, але після кількох невдач вони змінили свої плани, каже Жирохов.

"24 лютого вони намагались зайти зі сторони Ріпок, 25-го бій під Халявином, а 27-го на Масанах. Це були групи з бронеавтомобілями «Тигр», танками, такі більш розвідувальні групи. Тільки на «Епіцентрі» вони змогли дійти до окружної, де був підбитий танк. Тобто там у них були найбільші успіхи. Після цього вони перейшли до повноцінної осади міста. Вони взяли під контроль всі траси, які вели на Чернігів, і найбільші бої розгорнулися під Новоселівкою на висоті. До самого міста вони планували зайти пізніше. З трофейних документів, які я бачив, вони планували повноцінний штурм міста на 15 квітня 2022 року".

В рамках виконання цього плану росіяни розбомбили автомобільний міст через Десну та намагались зруйнувати пішохідний міст, що означало б повну блокаду міста.

"Блокада міста з 1 по 15 квітня дала б наростання проблем у військового угруповання та у цивільних".

Авіаудар по Чорновола — "помилка пілота"

За словами Михайла Жирохова, російський авіаудар по багатоповерхівках на вулицях Чорновола та Богуна, де офіційно загинули 14 цивільних людей, стався через "помилку пілота". На його думку, цей літак мав бомбардувати інший об'єкт в Чернігові.

"Не хочу виступати адвокатом диявола і шукати для росіян виправдання, але це можна зрозуміти з допитів Красноярцева (російський пілот, якого збили в небі над Черніговом 5 березня 2022 року, — ред.). В нього це питали, хоч він і не причетний до самого вильоту, але він за посадою його планував. І за планом вони мали знищити міський відділ поліції. Як я розумію, мова про Новозаводське відділення поліції, як це було на Бобровиці з районним відділенням. Але для літака на такій швидкості скидання пізніше чи раніше на дві секунди — це різниця падіння бомб в один-два квартали".

Також Жирохов каже, що пілот фізично не міг бачити куди саме він скидає бомби, адже був на певній висоті та в літаку, який не дозволяє бачити, що під тобою по своїй конструкції.

"Це воєнний злочин. Скидання 500-кілограмових бомб у межах міста — це воєнний злочин."

ДРГ "консерви" у Чернігові

За час битви за Чернігів у місті знешкодили як мінімум дві ДРГ, так звані "консерви", каже Жирохов.

"У знешкодженні цих ДРГ брали участь бійці 3-го полку спеціального призначення. Є певні фото і відео, які це підтверджують. Що саме цікаве, то у двох цих випадках допомогли сусідки. Вони були пильними й дали наведення на ці ДРГ. У квартирах була зброя, гранатомети, автомати, які потім пішли на озброєння тероборони".

Останній бій на території Чернігівщини, на думку військового оглядача був 29 березня 2022 року поблизу кладовища "Яцево".

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