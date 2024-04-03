У Житомирі на Першій Мар’янівській лінії невідомі викинули будівельне сміття на проїжджу частину дороги — працівники міської муніципальної інспекції розпочали перевірку та встановлення причетних.

Про це Суспільному розповів завідувач сектору з питань благоустрою міської муніципальної інспекції Андрій Гузовський.

За його словами, захаращення на одній із вулиць у приватному секторі обласного центру виявили представники інспекції. Самі жителі мікрорайону про це не повідомляли.

У Житомирі на дорогу невідомі викинули будівельне сміття, Житомир, 3 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

У Житомирі на дорогу невідомі викинули будівельне сміття, Житомир, 3 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

У Житомирі на дорогу невідомі викинули будівельне сміття, Житомир, 3 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

"Провівши роботу та опитавши сусідів, ми з'ясували, що місцеві не скаржаться на незручності. Розповідають, що сміття, яке там було до цього — пляшки, пакети тощо – вони прибрали самотужки. З їх слів, після викидання невідомими цієї купи будівельного сміття на дорогу, стан дорожнього покриття покращився, оскільки ця вулиця не облаштована, тут немає асфальтового покриття", — сказав Андрій Гузовський.

Представник міської муніципальної інспекції Андрій Гузовський розповів, що за викидання будівельного сміття на дорогу передбачений штраф, Житомир, 3 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

З його слів, за забруднення місць спільного громадського користування сміттям передбачений штраф.

"У нас викидання сміття заборонено законодавством України "Про благоустрій населених пунктів", і за це передбачене покарання у вигляді накладення адміністративного штрафу від 340 до 1360 гривень для громадян", — розповів представник муніципальної поліції.

Житомирянин Віктор сказав, що його будинок розташований на вулиці, частину якої засипали будівельним сміттям. Після того, як тут з'явилися рештки цегли та каміння та пісок, ходити цією дорогою стало зручніше.

У Житомирі на дорогу невідомі викинули будівельне сміття, Житомир, 3 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

"До будівельного сміття тут просто калюжа була. А зараз немає Наче трохи краще стало", — розказав Віктор.

Житомирянин Віктор каже, що будівельне сміття, яке викинули на дорогу, йому не заважає, Житомир, 3 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Інша жителька цього мікрорайону Марина розповіла, що будівельне сміття висипав її сусід.

"Нам там хоч асфальт зробили, а тут болото постійно, особливо, після дощу. Тут іти не можна, а дітям потрібно до школи постійно ходити. Мені здається, що це наші сусіди висипали. Вони щось там будували і висипали", — сказала житомирянка Марина.

Житомирянка Марина розповіла, що таке сміття на дорогу викинули сусіди, Житомир, 3 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Заступник керівника міського Управління автомобільних шляхів Дмитро Павлов розповів, що у 2024 році такі вулиці та провулки, як Перша Мар’янівська лінія, не ремонтуватимуть, оскільки у бюджеті міста гроші передбачені тільки на аварійні та ямкові види робіт.

У Житомирі на дорогу невідомі викинули будівельне сміття, Житомир, 3 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

У Житомирі на дорогу невідомі викинули будівельне сміття, Житомир, 3 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

"Цього року планується, здебільшого, просто ямковий ремонт. Якщо й будуть якісь вулиці робитися повністю, то це, напевно, будуть одиниці. Потреба на поточні ремонти становить близько 400 мільйонів гривень на рік, а закладено тільки 50 мільйонів. Тож, не все вдасться зробити. А відтак йдемо таким шляхом: будемо ремонтувати максимально критичні ділянки".

Заступник керівника ЖУАШ Дмитро Павлов сказав, що такі вулиці, як Перша Мар'янівська лінія, у цьому році не ремонтуватимуть, Житомир, 3 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

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