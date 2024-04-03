В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області посмертно нагородили одну з організаторок "виборів" президента РФ.

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомила у Telegram голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Своїм указом Путін нагородив зрадницю з Бердянська Олену Ільїну орденом за мужність та відвагу, проявлені при виконанні громадянського обов'язку. Щоправда, посмертно", — йдеться в повідомленні.

Указ про присвоєння нагороди. Фото: Telegram/Вікторія Галіціна

За словами посадовиці, жінка пішла на службу до окупантів та була членом фейкової виборчої комісії №260 у Бердянську. 6 березня у місті пролунав гучний вибух, внаслідок якого її було ліквідовано:

"Вибуховий пристрій був закладений під автівку Ільїної. Внаслідок отриманих травм вона загинула в лікарні — медикам не вдалось врятувати її життя".

Раніше Суспільне повідомляло, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували одну з організаторок "виборів" президента Російської Федерації .

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