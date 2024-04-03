Як садити плодові дерева: поради від садівниці з Тернопільщини

Понад 100 сортів саджанців плодових дерев має садівниця з Тернопільщини Любов Бойко. Жінка займається садівництвом понад 20 років. У селі Хомівка вирощує понад 10 тисяч саджанців дерев.

Жінка розповіла Суспільному, як висаджувати саджанці, щоб дерево прийнялося.

Любов Бойко вирощує яблуні й груші, ківі, хурму, плакучу шовковицю. Жінка каже, найліпше садити навесні, коли ґрунт ще мокрий і дереву буде достатньо вологи.

"Сезон посадки весняний залежить від погоди, починається від березня місяця і триває до середини травня. Звісно, чим швидше садити дерево, тим краще. Якщо ви посадили дерево в березні, то воно вже йде в ріст зі всіма деревами, а якщо дерево посаджене в кінці квітня, то людина повинна розуміти, що повинна дати більший догляд".

Садівниця Любов Бойко. Фото: Суспільне Тернопіль

Любов Бойко, щоб правильно вибрати саджанець, потрібно звертати увагу на кореневу систему.

"Дивимося, щоб добре була розвинута коренева система, щоб дерево зверху не було пошкоджене, ну і звісно, щоб дерево було щеплене, окуліруване".

Коренева система. Фото: Суспільне Тернопіль

Жінка викопує ямку такої глибини, щоб коріння вільно лягало в неї.

"Ямка копається під кожне дерево індивідуально. Я садитиму вишню. Вона нащеплена на антипці, тому має стрижневу кореневу систему. І глибина ями має копатися, щоб корінець вільно лягав в ямку, щоб ніде нічого не закочувалося, не загиналося, щоб дерево було посаджене до щепленої шийки. Перед тим як його садити, то корінець завжди підрізаємо, освіжаємо, щоб був свіжесенький корінець, тоді дерево краще тягне вологу і легше приживається".

Коріння дерева. Фото: Суспільне Тернопіль

Спочатку насипає перегній, який постояв два-три роки, далі перекриває його землею, щоб не попалити корені саджанця, каже Любов Бойко.

"Коли людина не має можливості, коли садить дерево, потрібно дати якусь підживу, садиться дерево, а потім з часом дається якась піджива, зверху по ґрунті або підлити якусь підживу. Ми вже поставили деревце на прикритий ґрунт. І зараз ми будемо засипати до щепленої шийки".

Посадка саджанців дерев. Фото: Суспільне Тернопіль

Після кожного шару ґрунту садівниця протоптує і втрамбовує землю.

"Щеплена шийка під верхом. Далі ми заливаємо водичку".

Любов Бойко . Фото: Суспільне Тернопіль

Жінка розповідає, коли посадили молоде дерево, потрібно обрізати гілки, щоб стовбур і верхівка розвивалися рівномірно.

"Це є весняна посадка, зараз ми дерево посадили і тоді вже його обрізаємо для посадки. В нас є центр дерева і йдуть бокові гілки, а від стовбура — це є внутрішні гілки, а ті гілки, які виходять на зовні — зовнішні. Внутрішні гілки йдуть від стовбура. Ми стараємося кожну гілку зрізати над зовнішнім вічком. Я роблю косий зріз, не рівний зріз над брунькою. Якщо ми робимо рівний зріз, то затримується вода і воно починає підгнивати. Коли косий зріз, то вода стікає".

Обрізка дерев. Фото: Суспільне Тернопіль

Такий спосіб посадки і догляд підходить для всіх плодових дерев. Садівниця каже, є саджанці колоновидні і середньорослі. Їх потрібно садити на різній відстані.

"Звичайне дерево розгалужує крону в сторону, тому відстань від дерева до дерева повинна бути через 3 метри. А колоновидна яблуня садиться через метр, бо вона не розгалужує крону в сторону, а гілки йдуть до гори попри стовбур. Висота дерева 2 — 2.20, а середньо росле дерево дає висоту 3.5. Звісно, якщо людина має достатньо землі, то я рекомендую садити середньо росле дерево, бо з нього ви отримаєте більше плодів".

Дерева. Фото: Суспільне Тернопіль

Любов Бойко розповідає, як вибрати місце для посадки саджанця.

"Персик боїться протягу, таке як яблуня, груша, слива вони не є вибагливі і вони будуть в будь-якому місці. Хочу сказати, якщо це є на полі, то там немає протягу, а просто є вітер".

Саджанці. Фото: Суспільне Тернопіль

Авторка: Сніжана Заверуха