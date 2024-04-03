В Одесі планують влітку відкрити для відвідування деякі пляжі. Для громадян будуть доступні лише ті території, які пройдуть перевірку військових, рятувальників та представників влади.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

У разі відкриття пляжів, за словами Харлова, працівники поліції та муніципальної варти контролюватимуть, щоб люди не відвідували території, які фахівці не визнають безпечними для відпочинку.

"Коли настане спека, люди Одещини та гості нашого регіону виявлять бажання відвідувати пляжі, купатися в морі. Ми будемо робити все для того, щоб створити максимально безпечні умови для цього, але маємо виходити з безпекової ситуації", – підкреслив представник ОВА.

Заступник начальника ОВА зазначив, що торік спільно із ДСНС, військовими та міською владою вдалося забезпечити оздоровлення на шести пляжах Одеси. Цьогоріч роботи з підготовки пляжів ще не розпочинали, однак невдовзі влада працюватиме в цьому напрямку.

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що на літній сезон в Одесі планують відкрити деякі ділянки біля моря, аби люди не відпочивали на небезпечних стихійних пляжах.

Авторка: Марія Чекарьова

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