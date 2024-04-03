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За участь у батальйоні імені Номана Челебіджихана переслідується 41 громадянин України
КРИМОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

За участь у батальйоні імені Номана Челебіджихана переслідується 41 громадянин України

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тюрьма, вʼязниця
Ілюстративне фото. Рixabay

З 2014 року зафіксовано щонайменше 41 затримання за звинуваченням в участі в добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Такі дані опублікував Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Зазначається, 17 з них зафіксовано в окупованому Криму, 24 – на окупованій Херсонщині після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В окупованому Криму було затримано:

  1. Февзі Саганджі (вирок – 23 січня 2019 року)
  2. Ділявера Гафарова (вирок – 28 серпня 2019 року)
  3. Едема Кадирова (вирок – 31 травня 2019)
  4. Айдина Мамутова (вирок – 22 квітня 2019)
  5. Нарімана Межмедінова (вирок – 20 червня 2020 року)
  6. Меджита Аблямітова (вирок – 24 березня 2021)
  7. Ібраїма Асанова (затриманий – 17 січня 2023 року)
  8. 25 січня 2023 року жителя Севастополя
  9. 2 лютого 2023 року жителя Севастополя
  10. 13 березня 2023 року 39-річного чоловіка в Криму
  11. 14 квітня 2023 року двох кримських татар в Криму
  12. 30 травня 2023 року двох кримчан 23 і 24 років
  13. 4 серпня чоловіка в Криму (дані затриманого уточнюються)
  14. 13 вересня 54-річного кримчанина (дані затриманого уточнюються)
  15. 22 березня мешканця Криму (дані затриманого уточнюються)

Також КРЦ оприлюднив список 24 кримських татар та українців, яких затримали на території окупованої Херсонщини.

Правозахисники нагадали, що 1 червня 2022 року Верховний суд Росії задовольнив позов Генеральної прокуратури про визнання Кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Номана Челебіджихана терористичною організацією та забороною його діяльності на території РФ.

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