З 2014 року зафіксовано щонайменше 41 затримання за звинуваченням в участі в добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана.

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Такі дані опублікував Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Зазначається, 17 з них зафіксовано в окупованому Криму, 24 – на окупованій Херсонщині після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В окупованому Криму було затримано:

Февзі Саганджі (вирок – 23 січня 2019 року) Ділявера Гафарова (вирок – 28 серпня 2019 року) Едема Кадирова (вирок – 31 травня 2019) Айдина Мамутова (вирок – 22 квітня 2019) Нарімана Межмедінова (вирок – 20 червня 2020 року) Меджита Аблямітова (вирок – 24 березня 2021) Ібраїма Асанова (затриманий – 17 січня 2023 року) 25 січня 2023 року жителя Севастополя 2 лютого 2023 року жителя Севастополя 13 березня 2023 року 39-річного чоловіка в Криму 14 квітня 2023 року двох кримських татар в Криму 30 травня 2023 року двох кримчан 23 і 24 років 4 серпня чоловіка в Криму (дані затриманого уточнюються) 13 вересня 54-річного кримчанина (дані затриманого уточнюються) 22 березня мешканця Криму (дані затриманого уточнюються)

Також КРЦ оприлюднив список 24 кримських татар та українців, яких затримали на території окупованої Херсонщини.

Правозахисники нагадали, що 1 червня 2022 року Верховний суд Росії задовольнив позов Генеральної прокуратури про визнання Кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Номана Челебіджихана терористичною організацією та забороною його діяльності на території РФ.

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