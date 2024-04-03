В укритті Львівського обласного клінічного перинатального центру облаштували пологовий зал, операційну, палати інтенсивної терапії та постінтенсивного догляду. Це дозволить приймати пологи та надавати усю необхідну допомогу матерям і новонародженим під час повітряних тривог та обстрілів.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Укриття Львівського перинатального центру. Telegram/Максим Козицький

За його словами, до повномасштабного вторгнення підвальне приміщення використовували виключно для побутових потреб. Адже більше не дозволяла навіть висота стелі — 1,5 м. Тож під час реконструкції укриття заглибили на понад метр. Для цього вивезли майже 125 вантажівок землі. Також замінили каналізацію, пожежну систему, систему вентиляції та провели інтернет.

Укриття Львівського перинатального центру. Telegram/Максим Козицький

Очільник ОВА зазначає, перинатальний у мініатюрі повністю відповідає вимогам безпеки, безбар'єрності та будівельним нормам.

"На площі понад 700 квадратних метрів є пологовий зал, операційна, палати інтенсивної терапії, постінтенсивного догляду – все необхідне для того, щоб привести нове життя на світ і попіклуватися про нього. З одного боку, прикро думати, що живемо у час, коли найбезпечніше – з’явитися на світ в укритті. А з іншого – пишаюся нашою силою, гнучкістю до обставин та єдністю", — каже Максим Козицький.

Лікарка біля дитини в укритті Львівського перинатального центру. Telegram/Максим Козицький

На реконструкцію укриття понад 4 мільйони надали благодійники, з обласного бюджету виділили 2 мільйони 600 тисяч гривень у 2022 році та майже 4 мільйони — у 2023. Ще близько 6 мільйонів гривень — це гроші самого перинатального.