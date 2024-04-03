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"Це нелюди, просто нелюди, яких треба виганяти з України": історія військового Олександра
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"Це нелюди, просто нелюди, яких треба виганяти з України": історія військового Олександра

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Історія військового Олександра "Ушу"
Військовослужбовець ЗСУ Олександр, який зараз служить в Ужгородському РТЦК та СП. Фото: Закарпатський ОТЦК та СП

Олександр з позивним "Ушу" — військовослужбовець Збройних сил України, який зараз служить в Ужгородському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Чоловік родом з Сумщини.

Як зазначають в Закарпатському ОТЦК та СП, свій військовий шлях Олександр розпочав у 2017 році контрактом із 72-ю окремою механізованою бригадою. Там він прослужив 3 роки, набрався досвіду, далі став бійцем 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Військовий каже, що скільки він в АТО служив, але того, що зараз відбувається, не очікував побачити й пережити.

"Це нелюди, просто нелюди. Яких треба виганяти з України й відгороджуватися від них. Найважче на фронті — втрата побратимів. Це тяжкий біль, який завжди зі мною. Але потрібно боронити нашу Україну. Це наш дім", — каже Олександр.

За словами чоловіка, через численні контузії він не може нести службу на передовій, тому наразі служить в другому відділі Ужгородського РТЦК та СП.

"Часто можна чути всілякі казки про військових з ТЦК, але запевняю вас — зі мною служать побратими, які також як і я пройшли бої, отримали поранення, контузії. Віддали своє здоров’я за ради нашої України. І зараз роблять все, що можуть для перемоги, але вже тут, в тилу", — зазначив Ушу.

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