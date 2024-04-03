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Ошукали людей на понад 5 млн грн: в Одесі затримали організаторів фінансової піраміди
ШахрайствоКРИМІНАЛРегіони

Ошукали людей на понад 5 млн грн: в Одесі затримали організаторів фінансової піраміди

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Сторінка організаторів фінансової піраміди. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили фінансову піраміду. Її організаторів правоохоронці підозрюють у виманюванні грошей в людей під приводом інвестування в розробку програмного забезпечення.

Про це 3 квітня повідомили в Одеській обласній прокуратурі та поліції.

За даними слідства, у 2021 році підозрювані створили фінансову схему, де пропонували клієнтам стати інвесторами й переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито, допомагала примножувати капіталовкладення. Також, як зазначили у прокуратурі, вони обіцяли "бонуси" за залучення до проєкту інших учасників.

"Для посилення достовірності своєї діяльності, підозрювані створили вебсайт компанії та проводили публічні презентації й відеоконференції, на яких розповсюджували неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність", — йдеться у повідомленні.

Також, як зазначили у поліції, чоловіки виплачували людям невеликі дивіденди коштом незаконно отриманих вкладів. Суми вкладників коливалися від восьми тисяч до одного мільйона гривень.

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Сторінка організаторів фінансової піраміди Фото: Одеська обласна прокуратура
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Сторінка організаторів фінансової піраміди Фото: Одеська обласна прокуратура
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Переписки організаторів фінансової піраміди Фото: ГУ НП в Одеській області
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Переписки організаторів фінансової піраміди Фото: ГУ НП в Одеській області
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Переписки організаторів фінансової піраміди Фото: ГУ НП в Одеській області

У кримінальному впровадженні потерпілими визнали 25 людей. Попередньо, сума збитків склала понад 5 млн гривень. Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, банківські карти, мобільні телефони та інші речові докази.

У поліції додали, що схему розробив 48-річний житель Одеси, до свого плану він залучив 41-річного знайомого житомирянина з фахом у сфері розробки програмного забезпечення.

Двом затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190Шахрайство із використанням електронно-обчислювальної техніки. Кримінального кодексу України, за що загрожує від трьох до восьми років увʼязнення. Наразі їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюють інших учасників оборудки та потерпілих.

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