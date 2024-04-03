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На Дніпропетровщині рятувальники визволили з покинутого колектора двох песиків
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На Дніпропетровщині рятувальники визволили з покинутого колектора двох песиків

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рятувальники, собаки, порятунок
Рятувальники дістали з колектора двох собак. ДСНС Дніпропетровщини

У Нікопольському районі Дніпропетровщини надзвичайники визволили двох песиків, які впали в покинутий комунікаційний колектор.

Про це сказано на сайті ДСНС області.

Подія сталася 3 квітня на вулиці Карпатській у Покрові. Перехожі виявили в покинутому колекторі двох собак, про що повідомили рятувальникам.

Ті, прибувши на місце, побачили тварин на глибині орієнтовно чотири метри. За допомогою драбини вони дісталися песиків та підняли їх на поверхню.

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