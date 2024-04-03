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За організацію псевдореферендуму на Херсонщині жителю Нової Каховки повідомили про підозру у колабораціонізмі
КолабораціонізмПРОКУРАТУРАОКУПАЦІЯРегіони

За організацію псевдореферендуму на Херсонщині жителю Нової Каховки повідомили про підозру у колабораціонізмі

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Жителю Нової Каховки, який допомагав російським окупантам провести псевдореферендум на Херсонщині, повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

Слідчі встановили, що 57-річний чоловік у вересні 2022 року добровільно очолив виборчу комісію, яка була створена для проведення псевдореферендуму щодо приєднання Херсонщини до складу РФ у Новій Каховці, йдеться в повідомленні.

Підозрюваний формував склад "ДВК", керував її роботою, проводив агітаційну роботу серед місцевих жителів і закликав їх до голосування. Також був відповідальним за приймання і зберігання бюлетенів. За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, повідомили в прокуратурі.

Раніше в прокуратурі повідомили, що за колабораціонізм судитимуть жительку Скадовського району на Херсонщині. За організацію роботи псевдооргана — "Благодатненської сільради" та підтримку дій держави-агресора їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Також правоохоронці завершили досудове розслідування та передали до суду справу стосовно окупаційної голови Чорнянки Каховського району Херсонської області. ЇЇ також підозрюють у колабораційній діяльності.

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