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У Житомирі двом захисникам України вручили державні відзнаки
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У Житомирі двом захисникам України вручили державні відзнаки

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житомир, нагорода, відзнака, міська рада, воїни, захисник, військовий, 3 квітня 2024 рік
Медаль "10 років сумлінної служби" від Міністерства оборони України та почесний нагрудний знак "Срібний Хрест" від Головнокомандувача Збройних сил України, Житомир, 3 квітня 2024 рік. Фото: Житомирська міська рада

3 квітня Житомирський міський голова Сергій Сухомлин вручив державні нагороди двом захисникам України — медаль "10 років сумлінної служби" від Міністерства оборони України та почесний нагрудний знак "Срібний Хрест" від Головнокомандувача Збройних сил України.

Про це інформує пресслужба Житомирської міської ради.

У повідомленні йдеться, що двом захисникам України вручили державні нагороди: Ігорю Гаюку — медаль "10 років сумлінної служби" та Андрію Краснобокому — почесний нагрудний знак "Срібний Хрест".

У Житомирі двом захисникам України вручили державні відзнаки
Сергій Сухомлин тримає почесний нагрудний знак "Срібний Хрест", Житомир, 3 квітня 2024 рік. Фото: Житомирська міська рада

У квітні 2022 року Ігор Гаюк був мобілізований до механізованої бригади. Упродовж служби перебував у районі Мар'їнки, а потім на Лиманському напрямку. Згідно з наказом Міністра оборони України від 17 листопада 2023 року № 1437, Ігора Віталійовича Гаюка нагороджено медаллю "10 років сумлінної служби".

У Житомирі двом захисникам України вручили державні відзнаки
Ігорю Гаюку вручають медаль "10 років сумлінної служби", Житомир, 3 квітня 2024 рік. Фото: Житомирська міська рада

Андрій Краснобокий з початком повномасштабного вторгнення був мобілізований до бригади спецпризначення. Звільнився зі служби в грудні 2023 року заступником командира дивізіону з озброєння. Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 6 грудня 2023 року № 2921, Андрія Вікторовича Краснобокого відзначено почесним нагрудним знаком "Срібний хрест".

У Житомирі двом захисникам України вручили державні відзнаки
Андрію Краснобокому вручають почесний нагрудний знак "Срібний Хрест", Житомир, 3 квітня 2024 рік. Фото: Житомирська міська рада
"Сьогодні ми відзначили тих, хто справді є Героями. Кожна нагорода — це відзнака тих Героїв, які захищають Україну. Пишаємося нашими земляками, їх справами в ім’я України. Дякуємо воїнам за їхню мужність, за звитягу, за те, що вони щодня наближають Перемогу над армією РФ", — сказав начальник управління у справах ветеранів Житомирської міської ради Андрій Забігайло.
У Житомирі двом захисникам України вручили державні відзнаки
Андрій Краснобокий (зліва) та Андрій Забігайло (справа), Житомир, 3 квітня 2024 рік. Фото: Житомирська міська рада

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