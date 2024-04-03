У Житомирі двом захисникам України вручили державні відзнаки

3 квітня Житомирський міський голова Сергій Сухомлин вручив державні нагороди двом захисникам України — медаль "10 років сумлінної служби" від Міністерства оборони України та почесний нагрудний знак "Срібний Хрест" від Головнокомандувача Збройних сил України.
Про це інформує пресслужба Житомирської міської ради.
У повідомленні йдеться, що двом захисникам України вручили державні нагороди: Ігорю Гаюку — медаль "10 років сумлінної служби" та Андрію Краснобокому — почесний нагрудний знак "Срібний Хрест".
У квітні 2022 року Ігор Гаюк був мобілізований до механізованої бригади. Упродовж служби перебував у районі Мар'їнки, а потім на Лиманському напрямку. Згідно з наказом Міністра оборони України від 17 листопада 2023 року № 1437, Ігора Віталійовича Гаюка нагороджено медаллю "10 років сумлінної служби".
Андрій Краснобокий з початком повномасштабного вторгнення був мобілізований до бригади спецпризначення. Звільнився зі служби в грудні 2023 року заступником командира дивізіону з озброєння. Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 6 грудня 2023 року № 2921, Андрія Вікторовича Краснобокого відзначено почесним нагрудним знаком "Срібний хрест".
"Сьогодні ми відзначили тих, хто справді є Героями. Кожна нагорода — це відзнака тих Героїв, які захищають Україну. Пишаємося нашими земляками, їх справами в ім’я України. Дякуємо воїнам за їхню мужність, за звитягу, за те, що вони щодня наближають Перемогу над армією РФ", — сказав начальник управління у справах ветеранів Житомирської міської ради Андрій Забігайло.
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