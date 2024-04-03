На Сумщині вибухотехніки знешкодили російський "Шахед"

Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили російський ударний безпілотник, який напередодні збили бійці протиповітряної оборони України.
Про це повідомили у ГУНП в Сумській області.
За даними поліції, днями протиповітряна оборона збила російський безпілотник "Шахед". Після влучання, він впав на лузі, а його бойова частина не здетонувала. Про небезпечну знахідку місцеві жителі повідомили поліцію.
Мобільна група поліцейських саперів після огляду безпілотника дистанційним шляхом відокремила бойову частину від корпусу, а потім вивезла її в безпечне місце для знищення.
Вночі та зранку 3 квітня російські військові здійснили п'ять обстрілів територій Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Краснопільська та Середино-Будська громади.
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