На Сумщині вибухотехніки знешкодили російський "Шахед"

Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили російський ударний безпілотник, який напередодні збили бійці протиповітряної оборони України.

Про це повідомили у ГУНП в Сумській області.

За даними поліції, днями протиповітряна оборона збила російський безпілотник "Шахед". Після влучання, він впав на лузі, а його бойова частина не здетонувала. Про небезпечну знахідку місцеві жителі повідомили поліцію.

Російський безпілотник "Shahed" на Сумщині. Фото: ГУНП в Сумській області

Мобільна група поліцейських саперів після огляду безпілотника дистанційним шляхом відокремила бойову частину від корпусу, а потім вивезла її в безпечне місце для знищення.

Вночі та зранку 3 квітня російські військові здійснили п'ять обстрілів територій Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Краснопільська та Середино-Будська громади.

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