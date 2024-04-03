НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Івано-Франківщині затримали організатора і трьох учасників наркосиндикату — СБУ
СБУПОЛІЦІЯКРИМІНАЛНаркотикиРегіони

На Івано-Франківщині затримали організатора і трьох учасників наркосиндикату — СБУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Франківщині затримали організатора і трьох учасників наркосиндикату
На Івано-Франківщині затримали організаторів та учасників наркосиндикату. Фото: Facebook/СБУ в Івано-Франківській області

Працівники Служби безпеки України та поліцейські затримали організатора і трьох головних учасників організованого злочинного угруповання, яке виготовляло гуртові партії амфетаміну на Івано-Франківщині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ в Івано-Франківській області.

"Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини — амфетаміну. Для охорони периметра підпільних цехів фігуранти запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження", — йдеться у дописі.

Щомісяця підозрювані могли виготовляти до 20 кілограмів психотропної речовини. Її збували через мережу наркодилерів. Також учасники угруповання продавали канабіс та наркотичний препарат "Субутекс". Амфетамін виготовляли у віддалених безлюдних місцях.

"Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв’язки у кримінальних колах. Підпільний бізнес дозволяв організаторам отримувати регулярний "прибуток" у понад 10 мільйонів гривень на місяць", — повідомляють в СБУ.

Для "відмивання" грошей організатори купували авто преміумкласу — BMW M8, Porsche Boxster та Alfa Romeo. Їхня загальна вартість — понад 200 тисяч американських доларів. Учасники синдикату планували розширити свій наркобізнес та вплив на західні області України.

За інформацією слідства, лідери угруповання — два рецидивісти, які раніше були засуджені за наркоторгівлю.

Під час 35 обшуків у підозрюваних виявили:

  • 5 кг підготовленого до збуту амфетаміну та канабісу;
  • обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин;
  • комп’ютери та мобільні телефони з доказами злочинних дій;
  • банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за "товар";
  • готівку у різній валюті на загальну суму 300 тисяч у гривневому еквіваленті;
  • 5 автомобілів преміумкласу.

Учасникам угруповання оголосили підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їх помістили під варту. Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі слідчі з'ясовують особи всіх причетних до наркосиндикату.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Алла Вертінська
12 років тюрми загрожує кримській "волонтерці", яка збирає гроші для російських військових
Затримання підозрюваного
На Закарпатті затримали підозрюваного в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон
Злам месенджера — ймовірна причина наведення ракети РФ по бійцях 128 бригади на Запоріжжі
Загибель військових 128-ї бригади внаслідок удару РФ у листопаді 2023 року: ймовірною причиною є злам месенджера — Вітюк
Херсон, арсенал, поліція
У Херсоні затримали чоловіка, який вдома зберігав арсенал
На початок