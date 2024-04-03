Працівники Служби безпеки України та поліцейські затримали організатора і трьох головних учасників організованого злочинного угруповання, яке виготовляло гуртові партії амфетаміну на Івано-Франківщині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ в Івано-Франківській області.

"Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини — амфетаміну. Для охорони периметра підпільних цехів фігуранти запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження", — йдеться у дописі.

Щомісяця підозрювані могли виготовляти до 20 кілограмів психотропної речовини. Її збували через мережу наркодилерів. Також учасники угруповання продавали канабіс та наркотичний препарат "Субутекс". Амфетамін виготовляли у віддалених безлюдних місцях.

"Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв’язки у кримінальних колах. Підпільний бізнес дозволяв організаторам отримувати регулярний "прибуток" у понад 10 мільйонів гривень на місяць", — повідомляють в СБУ.

Для "відмивання" грошей організатори купували авто преміумкласу — BMW M8, Porsche Boxster та Alfa Romeo. Їхня загальна вартість — понад 200 тисяч американських доларів. Учасники синдикату планували розширити свій наркобізнес та вплив на західні області України.

За інформацією слідства, лідери угруповання — два рецидивісти, які раніше були засуджені за наркоторгівлю.

Під час 35 обшуків у підозрюваних виявили:

5 кг підготовленого до збуту амфетаміну та канабісу;

обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин;

комп’ютери та мобільні телефони з доказами злочинних дій;

банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за "товар";

готівку у різній валюті на загальну суму 300 тисяч у гривневому еквіваленті;

5 автомобілів преміумкласу.

Учасникам угруповання оголосили підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їх помістили під варту. Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі слідчі з'ясовують особи всіх причетних до наркосиндикату.

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