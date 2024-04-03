11-річного хлопця, який 3 квітня помер від поранень, отриманих внаслідок обстрілу Новоосинового на Куп'янщині, примусово евакуювали з села разом із матір'ю та 17-річною сестрою наприкінці 2023 року.
Про те, що родина повернулася, не знали навіть сусіди, розповів Суспільне Харків телефоном начальник Курилівської військадміністрації Олександр Баулін.
"Через блокпости вони не проїжджали. Як заїхали — ніхто не зізнається. Якби ми розуміли, що вони там, їх би евакуювали. У нас немає права заходити на територію домоволодінь. Ні в нас, ні в поліції", — каже Баулін.
За даними начальника адміністрації станом на 3 квітня, мати перебувала в лікарні із сином, її 17-річну доньку з тіткою евакуювали до Харкова. Батько родини загинув внаслідок обстрілу 2 квітня.
У нас було таке на початку березня. Ми знайшли одну дитину там-таки в Новоосиновому. Через десять хвилин на місце приїхала поліція й відразу евакуювала цю дитину. Про цю ж родину, яка постраждала вчора, ми просто не знали.
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