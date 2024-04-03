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"Я із задоволенням працюю": Ганна Чаус стала переможницею конкурсу "Найкращий двірник Львова — 2024"
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"Я із задоволенням працюю": Ганна Чаус стала переможницею конкурсу "Найкращий двірник Львова — 2024"

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Ганна Чаус — переможниця конкурсу "Найкращий двірник Львова — 2024"
Ганна Чаус — переможниця конкурсу "Найкращий двірник Львова — 2024". Пресслужба Львівської міської ради/Роман Балук

Львів'янка Ганна Чаус посіла перше місце на конкурсі "Найкращий двірник Львова — 2024". 66-річна жінка виграла тур Європою на двох та премію в розмірі 10 тисяч гривень.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, вперше за п'ять років конкурсу перемогу здобула жінка.

Ганна Чаус впродовж 28 років працювала інженером у проєктному інституті. У "Галбуджитлосервіс" влаштувалась у 2020 році. Львів'янка підтримує чистоту в будинку №9 на вулиці Жасминовій. Мешканці кажуть, свою роботу Ганна Чаус виконує сумлінно та старанно.

"Я дуже люблю свою роботу. Люблю садити гарні клумби, благоустрій наводити, прибирати у будинку. Насправді я із задоволенням працюю. Мешканці це бачать і завжди дуже дякують за роботу, хоча на перемогу я не очікувала", — каже Ганна Чаус.

66-річна жінка отримала 250 голосів мешканців. Ганна Чаус виграла тур Європою на двох, а також премію у розмірі 10 тис. грн.

Також у місті обрали найкращих двірників у кожному районі. Найбільшу підтримку під час голосування отримали:

  • Сихівський район — Марія Орищин (ОСББ МЖК "Поступ", вул. Драгана, 4) — 205 голосів;
  • Шевченківський район – Людмила Мельник (ЛКП "Варшавське-407", вул. Соснова, 26) — 187 голосів;
  • Залізничний район – Марія Лихольот (ОСББ "Повітряна, 92") — 139 голосів;
  • Франківський район – Любов Леонова (ЛКП "Південне", вул. Наукова, 37) — 95 голосів;
  • Галицький район – Стефанія Пашкевич (ЛКП "ШРП Галицького району", площа Ринок) — 36 голосів.

Їх нагородили подякою від громади міста, туристичним вікендом на двох у Закарпаття та такою ж грошовою премією.

Ганна Чаус та найкращі двірники районів Львова
Ганна Чаус та найкращі двірники районів Львова. Пресслужба Львівської міської ради/Роман Балук

Конкурс "Найкращий двірник Львова" відбувся вже вп'яте. Цьогоріч у голосуванні взяли участь 2277 людей. Це вдвічі більше ніж минулого року.

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