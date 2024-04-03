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68 штурмів і сотні одиниць знищеної техніки: бійці 100 ОМБр з Волині відзвітували про рік боїв на Лиманському напрямку
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68 штурмів і сотні одиниць знищеної техніки: бійці 100 ОМБр з Волині відзвітували про рік боїв на Лиманському напрямку

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Бійці 100 ОМБр на передовій
Бійці 100 окремої механізованої бригади на передовій, березень 2024. 100 окрема механізована бригада

3 квітня 2024 року виповнюється рік, відколи підрозділи 100 бригади з Волині розпочали виконання бойових завдань на Лиманському напрямку.

На сторінці бригади підбили підсумки 12 місяців на передовій, та повідомили, що за цей час військові не втратили жодної із займаних позицій.

За даними пресслужби бригади, за рік на Лиманському напрямку війська РФ 68 разів штурмували позиції волинян. У результаті боїв підрозділи "сотки" змогли знищити 291 одиницю російської техніки:

  • 30 танків (ще один "затрофеєно");
  • 90 бойових броньованих машин різної модифікації;
  • 30 артилерійських систем;
  • 141 одиниця автомобільної техніки.

"Втрати особового складу армії РФ склали: безповоротні – 533, санітарні – 2055. Сотні наших бійців відзначені бойовими нагородами", — додали у бригаді.

Бойовий шлях 100 окремої механізованої бригади

До складу бригади входять чотири батальйони: Ковельський, Камінь-Каширський, Володимирський та батальйон Луцького району. У квітні 2023 бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках.

З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.

За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".

Восени 2023 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом.

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