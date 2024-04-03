Екссуддю з Джанкоя засудили до 12 років позбавлення волі за держзраду

Деснянський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі екссуддю "Джанкойського міськрайонного суду Криму", яка після окупації півострова зрадила присязі та перейшла на службу до незаконно створеного РФ судового органу.

Про це йдеться у вироку суду.

За даними Центра журналістських розслідувань, засуджена – Старова Наталія Анатоліївна, яка обімала посаду судді в Джанкойському міськрайонному суді Криму з 13 травня 2009 року.

Указом президента РФ №786 від 19 грудня 2014 року вона була призначена на посаду заступниці голови окупаційного Джанкойського райсуду Республіки Крим.

Суд кваліфікував дії колишньої української судді Наталії Старової за ч. 1 ст. 111 ККУ та призначив їй покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

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