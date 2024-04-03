Екссуддю з Джанкоя засудили до 12 років позбавлення волі за держзраду

Деснянський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі екссуддю "Джанкойського міськрайонного суду Криму", яка після окупації півострова зрадила присязі та перейшла на службу до незаконно створеного РФ судового органу.
Про це йдеться у вироку суду.
За даними Центра журналістських розслідувань, засуджена – Старова Наталія Анатоліївна, яка обімала посаду судді в Джанкойському міськрайонному суді Криму з 13 травня 2009 року.
Указом президента РФ №786 від 19 грудня 2014 року вона була призначена на посаду заступниці голови окупаційного Джанкойського райсуду Республіки Крим.
Суд кваліфікував дії колишньої української судді Наталії Старової за ч. 1 ст. 111 ККУумисне діяння, вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, що полягало в наданні іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. та призначив їй покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.
Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook