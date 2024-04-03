На Одещині зросла кількість укусів людей тваринами: 21% серед них – діти

За минулий тиждень, з 25 по 31 березня, в Одеській області побільшало випадків укусів людей тваринами.

Про це свідчать дані моніторингу, які Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив 2 квітня.

Протягом останніх сімох днів зафіксовано 96 укусів людей тваринами. Це на 43,3% більше, ніж на попередньому тижні. 21% покусаних — діти. Випадків сказу серед людей не виявлено.

Загалом від початку поточного року в Одеській області лабораторно підтвердили сім випадків сказу серед домашніх тварин та 77 серед диких.

Раніше в Одеській області дозволили впродовж півтора місяця відстрілювати диких тварин. Таке рішення прийняли задля боротьби зі сказом та зменшення популяції.

Також "Суспільне" розповідало, як в Ізмаїлі проводять масову стерилізацію безпритульних тварин.

Авторка: Марія Чекарьова

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