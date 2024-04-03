На Одещині підприємство забруднює землю стічними водами — Держекоінспекція

У Білгород-Дністровському районі Одеської області консервний завод, який переробляє плодово-овочеву продукцію, забруднює землю стічними водами.

Про це 2 квітня повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За даними Держекоінспекції, через скид стічних вод забруднилось майже вісім тисяч квадратних метрів землі. Лабораторні дослідження виявили у ґрунті значні перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднювальних речовин.

"Інспекцією здійснено розрахунок шкоди, заподіяної державі в наслідок забруднення земель, сума збитків склала понад 2,5 мільйони гривень", — йдеться у повідомленні.

Інспекція повідомила про скид стічних вод правоохоронців. Наразі намагаються притягнути винних людей до кримінальної відповідальності та стягнення збитків, заподіяних державі.

Забруднена земельна ділянка у Білгород-Дністровському районі Одещини Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Забруднена земельна ділянка у Білгород-Дністровському районі Одещини Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Забруднена земельна ділянка у Білгород-Дністровському районі Одещини Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Забруднена земельна ділянка у Білгород-Дністровському районі Одещини Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

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