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Якими будуть відключення води у Чернівцях при ремонті водогону
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Якими будуть відключення води у Чернівцях при ремонті водогону

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У Чернівцях у квітні планують розпочати заміну аварійних ділянок магістрального трубопроводу. Ремонт проводитимуть на кількох ділянках одночасно, щоб відключень було якомога менше.

Про це під час пресконференції сказав міський голова Роман Клічук.

За його словами, підрядник працюватиме вдень та вночі.

"Вони не можуть сказати, чи це буде день, чи пів дня, але це буде планово і з попередженнями", — каже Клічук.

Доповнено о 13:43. Водоканал з початку року почав переналаштовувати роботу магістральних трубопроводів так, щоб мінімізувати технічні відключення при заміні труб, повідомили у Telegram Чернівціводоканалу.

"В місто вже подається вода по новій схемі, що дозволяє розпочати роботи, коли завершиться необхідна підготовка. Тривалі відключення не плануються, проте є багато факторів поза можливостями комунального підприємства. Працюємо над тим, щоб обмеження та відключення застосовувались мінімально", — йдеться у повідомленні.

Спочатку будуть працювати на аварійних ділянках і прокладати нові секції паралельно до існуючих. Проте є ділянки, де необхідно демонтувати наявні труби, і тоді відключення необхідні.

Впродовж 2024 року, в межах співпраці з німецьким банком KfW та Європейським союзом, планують замінити одну гілку водогону, щоб забезпечити надійну та безперервну подачу води у місто.

2 квітня Чернівці отримали першу партію труб для заміни аварійних ділянок водогону.

Ремонт ділянки робитимуть за понад 10 мільйонів євро кредиту від німецького банку, а матеріали закупили за гроші гранту.

"Контракт у нас на рік. Але, можливо, роботи продовжимо на 2-4 місяці через складність робіт. Після завершення ремонту матимемо надійну лінію водогону, яка подаватиме воду з Дністра до резервуарів чистої води", – каже директор водоканалу Андрій Колесник.

В якому стані водопровідні мережі міста

У Чернівцях понад третина водопровідних і каналізаційних мереж – зношені, бо їм понад 100 років.

"У кожному місті свої проблеми, але великі обласні центри почали модернізацію водного господарства 8-12 років тому. Ми відстаємо орієнтовно на 8 років", – каже Колесник.

Реконструювати внутрішньоміські мережі планують з 2025 року. Зокрема, йдеться про орієнтовно 9 кілометрів на ділянці від проспекту Незалежності до вулиці Руської.

Що відомо про кредит на ремонт водогону

  • Проєкт муніципального водного господарства підтримується Урядом Німеччини та Кредитною установою для відбудови (KfW).
  • 27 січня 2016 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво «Проєкт муніципального водного господарства міста Чернівці, стадія 1».
  • Перемовини з німецьким урядом тривали з 2015 року, а підписали угоду у 2021 році. Її мали реалізувати з червня 2022 року, казав міський голова Роман Клічук. Через повномасштабне вторгнення в Україну європейські фонди та банки не давали можливості скористатись цими коштами. За словами Клічука, у 2022 році знову провели перемовини, й торік у грудні уклали угоду.

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