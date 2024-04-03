Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо начальника групи персоналу батальйону однієї з бригад ТрО Харківської області. За їхніми даними, він виманив 1 мільйон 50 тисяч гривень з 14 військовослужбовців за обіцянку перевести їх до іншої частини.

Обвинувачення в шахрайстві та зловживанні впливом направили до суду, повідомила пресслужба Держбюро розслідувань.

Також обвинувачений пообіцяв допомогу підлеглому, якого затримали у стані алкогольного сп’яніння.

"За 180 тис. гривень посадовець брався "розв'язати питання" щодо не притягнення порушника до адміністративної відповідальності. Насправді ніякої допомоги нікому посадовець не планував надавати, а просто таким чином виманював гроші в підлеглих", — сказано в повідомленні.

Начальнику групи персоналу загрожує до п'яти років ув'язнення.

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